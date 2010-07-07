ادغام اورژانس با سازمان آتش نشانی به نفع مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجیبیگی امروز "چهارشنبه" در همایش تعامل آتشنشانی با ارگانها ونهادهای همکار و پشتیبان در زمان بحران گفت: با ادغام اورژانس در سازمان آتشنشانی، عوامل این دو مجموعه در کنار هم در محل حوادث حاضر شده و خدمات رسانی آنان ارتقاء مییابد.
وی افزود: سازمان آتش نشانی تلاش می کند که با تحت پوشش قرار دادن اورژانس تهران زمان رسیدن به صحنه حوادث را به پنج دقیقه کاهش دهد.
وی با تاکید بر همکاری همه جانبه سازمانها با همدیگر گفت: ضرورت دارد سازمان آتشنشانی و اورژانس با همدیگر ادغام شوند.
حاجیبیگی افزود: با اجرای این ادغام بهترین مکان در ایستگاهها برای اورژانس پیش بینی شده و چنانچه حادثهای در جایی رخ دهد اورژانس و آتشنشانی در کنار هم در محل حادثه حضور می یابند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی گفت: در همه جای دنیا یک شماره برای امداد رسانی به نیازمندان در نظر شده است، اما در کشورچندین سازمان و شماره تلفن مجزا برای این امر اختصاص داده شده است.
وی با بیان این که 24 نفر از ماموران آتشنشانی به کالج مورتون اعزام شدهاند تا آموزشهای تخصصی را در حوزه مدیریت آتش و افزایش امنیت فراگیرند گفت: با بازگشت این افراد فاز اول، اولین دانشگاه آتشنشانی خاورمیانه راهاندازی میشود و سازمان آتشنشانی توانایی آموزش فراگیر سازمانهای متولی حفظ امنیت، جان و مال مردم را دارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی با اشاره به آموزش خاموش کردن آتش به رانندگان تاکسی گفت: در تهران بیش از 20 هزار راننده تاکسی این دوره آموزشی را گذرانده اند.
حاجیبیگی تصریح کرد: در صدد هستیم در طرحی تمام شهر تهران را با سیستم مانیتورینگ کنترل کنیم، به نحوی که بدون تماس افراد به سامانه «125» ماموران با استفاده از این سیستم از محل حادثه مطلع و اعزام شوند و تمامی اعتبارات و بودجه این طرح آماده بوده و به زودی اجرایی میشود.
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