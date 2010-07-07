مراسم گرامیداشت شهدای آسارا با حضور رئیس مجلس برگزار می شود

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مراسم گرامیداشت شهدای شهرستان شهرستانک از توابع جاده چالوس فردا با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در محل مسجد جامع روستای شهرستانک برگزار می شود.

وی افزود: یادواره 250 شهید بخش آسارا همه ساله در آسارا برگزار می شود که امسال این مراسم با یادواره شهدای روستای شهرستانک جاده چالوس همزمان برگزار می شود.

باقری خاطرنشان کرد: در مراسم فوق بیش از دو هزار نفر از خانواده های شهدا، ‌جانبازان، ‌ساکنان روستاهای بخش آسارا،‌ مردم و مسئولان حضور دارند.

این مسئول بیان داشت: یادواره شهدای بخش آسارا فردا ساعت 16 و 30 دقیقه با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز می شود و تا ساعت 19 ادامه دارد.

وی یادآور شد: معرفی شهدای روستای شهرستانک،‌ شهدای بخش آسارا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از اهداف برگزاری یادواره فوق است.

باقری گفت: دستگاههای و افراد زیادی با همکاری ستاد مناسبتهای بخش آسارا و ستاد برگزاری یادواره شهدای شهرستانک دست اندرکار برگزاری مراسم فوق هستند.