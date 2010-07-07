سالانه 10 میلیارد ریال جهت مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در راستای هفته مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: کلیه خدمات واکسیناسیون دام و طیور در استان به صورت رایگان انجام می گیرد.

وی ادامه داد: در زمینه مبارزه با بیماری‌های مشترک دام و انسان، سال گذشته 250 هزار راس گاو، دو هزار و 900 راس بز و دو میلیون و 900 راس جمعیت گوسفندی علیه بیماری شاربون واکسینه شدند.

دیلمقانی با تاکید بر اینکه طرح مبارزه با بیماری شاربون در سال جاری نیز ادامه دارد بیان داشت: ‌هزار و 400 گونه عامل پاتوژن یا بیماری‌زایی انسانی با 868 عامل که 61 درصد از گونه‌ها را شامل می‌شود و 175 گونه عامل بازپدید با 131 عامل بیماری‌زایی انسانی که شامل 75 درصد است بین انسان و حیوان مشترک است.

مدیرکل دامپزشکی استان خاطرنشان کرد: به خاطر توفیقات حاصل شده در این زمینه در استان آذربایجان غربی ابتلا به بیماری سالک کمتر از سایر استان‌های کشور است به طوری ‌که در سال گذشته تعداد ابتلا در استان هفت تا هشت مورد بود.

این مسئول گفت: شعار امسال هفته مبارزه با بیماری‌های قابل کنترل انتقال بین انسان و دام را "مهار سالک وظیفه همه " عنوان کرد و افزود: عامل بیماری سالک، انگل تک یاخته‌ای است که در زخم‌های پوستی ناشی از این بیماری در انسان، جوندگان و سگ مبتلا به سالک وجود دارد.

دیلمقانی با بیان اینکه ناقل بیماری سالک، پشه‌ای به نام پشه خاکی است، گفت: پشه خاکی در طول روز پناهگاه‌های گرم، تاریک و مربوط، شکافه‌ای عمیق، دیوارها، اماکن متروکه مخروبه، اصطبل‌ها، اطراف توده‌های زباله، کودهای حیوانی، لانه جوندگان، پشت اشیای ثابت منزل مانند کمد یا قاب عکس استراحت و در ساعات اولیه شب، آغاز به فعالیت به صورت خونخواری و تغذیه می‌کند.

وی یکی از علل افزایش ابتلا به سالک در پنج سال گذشته را فراهم بودن شرایط زیست ناقل این بیماری اعلام کرد و اظهار داشت: عامل بیماری سالک جمع‌آوری نکردن نخاله‌های ساختمانی، تغییر روش کشاورزی و استفاده از کودهای دامی، وجود مخروبه‌ها و شرایط آب و هوایی مستعد برای رشد ناقل این بیماری است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: علاوه بر این عوامل تراکم جمعیت به ویژه در حومه شهرها، وضعیت بهداشت محیط مناسب، سوء‌تغذیه، مهاجران و نگهداری کبوتر و پرندگان سبب افزایش جمعیت پشه خاکی ناقل و در نهایت تماس بیشتر افراد با پشه خاکی و انتقال سالک شده است.