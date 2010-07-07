شانزدهمین گردهمایی روسای حوادث کشور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر چهارشنبه در آیین گشایش این کارگاه ملی اظهار داشت: مازندران استانی است که سالانه پذیرای 15 میلیون گردشگر و مسافر از اقصی نقاط استان می باشد که نقش برنامه ریزان را از حیث سلامت و شاخص های بهداشتی درمانی دوچندان می کند.

وی خاطر نشان کرد: گام های موثری طی سال های گذشته در حوزه بهداشت و درمان مازندران صورت گرفته که کافی نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران با اشاره به اینکه مراکز فوریت و بحران در مازندران تقویت خواهند شد تصریح کرد: تعداد نیروهای متخصص در اورژانس مازندران نیاز به افزایش است..

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در سخنانی اظهار داشت: در سال همت مضاعف و تلاش مضاعف باید مجموعه ای کامل از فوریت ها، اتاق مدیریت بحران و ستاد را در استان های کشور ارتقاء داد تا شاخص های سلامتی در مازندران افزایش یابد.

بررسی مطالعات کیفی و کمی فوریت های پزشکی، اورژانس بیمارستانی، فرآیند آمادگی در مواقع بروز حوادث از سوی مدیران بحران استان ها در این کارگاه آموزشی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.