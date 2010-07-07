لشکر 21 حمزه آذربایجان قهرمان مسابقات دو ومیدانی نزاجا شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، امیر سرتیپ دوم ستاد رحمان فروزنده فرمانده لشکر 21 حمزه آذربایجان ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه این مسابقات با اشاره به این نکته که ورزش در ارتش بر پایه الگوهای قهرمانی و پهلوانی استوار است، گفت: این امر میتواند ارزشهای اجتماعی و معنوی و خصلتهای پهلوانی را در سطح جامعه نهادینه کند.
وی افزود: امروز تنها با اتکا به جسم سالم و بانشاط نمی توان قلههای رفیع موفقیت را فتح کرد بلکه در کنار جسم قوی باید از روح سالم نیز برخوردار بود.
فرمانده لشکر 21 حمزه آذربایجان در ادامه حضرت علی (ع) را بهترین الگو برای ورزشکاران برشمرد و افزود: عمل به آموزههای مولا علی (ع) میتواند علاوه بر پرورش خصلتهای پهلوانی، روحیه جنگندگی و مبارزه تا گام آخر را در میان ورزشکاران به ارمغان آورد.
وی تاکید کرد: همانگونه که در طول هشت سال دفاع مقدس، دلاورمردان ارتش در کنار سایر رزمندگان با اتکا به خصلتهای پهلوانی و روحیه جوانمردی از کیان مقدس جمهوری اسلامی دفاع نمودند امروز نیز دلاورمردان ارتش در همه صحنهها نقش آفرینی میکنند.
امیر فروزنده، میادین ورزش را یکی از عرصههایی برشمرد که دلاورمردان ارتشی میتوانند برای کشور و نظام افتخار آفرینی کنند.
وی به برگزاری مسابقات ورزشی در سطوح مختلف نزاجا تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: کشف و پرورش استعدادها، بالا بردن روحیه فعالیت جمعی، ایجاد یک محیط شاداب و پر نشاط در میان کارکنان و پرسنل وظیفه از جمله دستاوردهای برگزاری مسابقات ورزشی است که ارتش همواره به این امر تاکید دارد.
در این مسابقات که به مدت سه روز و به میزبانی لشکر 21 حمزه برگزار شد، ورزشکاران لشکر 21 حمزه با پشت سر گذاشتن رقیبان سرسخت خود کاپ قهرمانی را در خانه نگه داشتند.
بعد از تیم لشگر 21 حمزه که با 44 امتیاز رتبه نخست را کسب کرد تیمهای لشکر 28 سنندج و مرکز آموزش پیاده شیراز به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب نمودند.
در این دوره از مسابقات 300 ورزشکار در قالب 30 تیم از یگانهای مختلف نزاجا، در رشتههای مختلف دومیدانی به مدت سه روز در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز به رقابت پرداختند.
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