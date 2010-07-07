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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۶

با افتتاح پروژه ایران LNG؛

سالانه 21 میلیون تن گاز مایع طبیعی تولید می شود

سالانه 21 میلیون تن گاز مایع طبیعی تولید می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران گفت: با بهره برداری از پروژه ایران LNG سالانه 21 میلیون تن گاز مایع طبیعی تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، علی خیراندیش بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پروژه ایران LNG در دو فاز و به منظور تولید سالانه 10 میلیون و 500 هزار تن گاز مایع طبیعی شده در هر فاز طراحی شده است.

وی اظهار داشت: این پروژه که تا کنون یک میلیارد و 300 میلیون دلار برای ان هزینه شده است 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خیراندیش با بیان اینکه تمامی گاز مایع طبیعی شده در پروژه ایران LNG به خارج از کشور صادر می شود و مصرف داخلی ندارد، اظهار داشت: روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز اولیه بعنوان خوراک پروژه از فاز 12 پارس جنوبی تامین می شود.

وی افزود: این پروژه از بخشهای مختلفی از جمله نیروگاه برق، واحد شیرین سازی گاز، واحد مایع سازی گاز، مخازن ذخیره، اسکله و بنادر تشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران گفت: در صورت تامین نقدینگی در زمان مناسب امیدواریم تا اواخر سال 1390 اولین محموله گاز مایع طبیعی شده را به خارج از کشور صادر کنیم.

خیراندیش با بیان اینکه پروژه ایران LNG در سایت شماره دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و در مجاورت فاز 12 پارس جنوبی در دست ساخت است، گفت: فاز دوم این پروژه نیز با ظرفیت تولید سالانه 10 میلیون و 500 هزار تن گاز مایع طبیعی شده در کنار فاز یک ساخته خواهد شد.

کد مطلب 1114087

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