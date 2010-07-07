به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پذیرش دانش‌پژوه برای سطح 2 در رشته‌های حقوق و قضای اسلامی و کلام اسلامی و برای سطح 3 در رشته‌های فلسفه اسلامی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی و کلام اسلامی خواهد بود.

همچنین بنابر اعلام این موسسه شرایط پذیرش، اتمام سطوح قبلی در حوزه ( با ارائه مدرک رسمی از مرکز مدیریت حوزه )، قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه علمی موسسه، تعهد به رعایت مقررات موسسه حوزه است.

از مزایای تحصیل در این موسسه می‌توان به دریافت مدرک رسمی سطح 2 و 3 (کارشناسی و کارشناسی ارشد) در رشته های مربوطه از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در حوزه ها و دانشگاه های کشور، بهره‌مندی از شهریه و کمک هزینه تحصیلی ویژه اعطایی موسسه مطابق مقررات، بهره‌مندی از امکانات خوابگاهی و رفاهی، سپری کردن دوره پژوهشگری و پژوهشیاری، استفاده از کتابخانه تخصصی و اینترنت و ... اشاره کرد.

متقاضیان می توانند با مراجه به پایگاه مرکز به آدرس www.azmoon.iict.ir و یا سایت معاونت مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به آدرس www.howzeh-qom.com جهت انجام مقدمات ثبت اقدام نمایند.

زمان ثبت نام در این آزمون از 15 تیر تا 5 مرداد ادامه خواهد داشت.