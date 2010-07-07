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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

مؤسسه آموزش عالی امام رضا دانش‌پژوه می‌پذیرد

موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) با کسب مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه از بین طلاب واجد شرایط، جهت تحصیل در رشته‌های تخصصی حوزوی پذیرش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پذیرش دانش‌پژوه برای سطح 2 در رشته‌های حقوق و قضای اسلامی و کلام اسلامی و برای سطح 3 در رشته‌های فلسفه اسلامی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی و کلام اسلامی خواهد بود.

همچنین بنابر اعلام این موسسه شرایط پذیرش، اتمام سطوح قبلی در حوزه ( با ارائه مدرک رسمی از مرکز مدیریت حوزه )، قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه علمی موسسه، تعهد به رعایت مقررات موسسه حوزه است.

از مزایای تحصیل در این موسسه می‌توان به دریافت مدرک رسمی سطح 2 و 3 (کارشناسی و کارشناسی ارشد) در رشته های مربوطه از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در حوزه ها و دانشگاه های کشور، بهره‌مندی از شهریه و کمک هزینه تحصیلی ویژه اعطایی موسسه مطابق مقررات، بهره‌مندی از امکانات خوابگاهی و رفاهی، سپری کردن دوره پژوهشگری و پژوهشیاری، استفاده از کتابخانه تخصصی و اینترنت و ... اشاره کرد.

متقاضیان می توانند با مراجه به پایگاه مرکز به آدرس www.azmoon.iict.ir و یا سایت معاونت مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به آدرس www.howzeh-qom.com   جهت انجام مقدمات ثبت اقدام نمایند.

زمان ثبت نام در این آزمون از 15 تیر تا 5 مرداد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1114091

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