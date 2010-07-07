10 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محسن تقیانی بعد ازظهر چهارشنبه در همایش آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها در بوشهر افزود: همچنین 30 درصد سرجمع مبلغ یاد شده نیز برای حمایت از بخش تولید و خدمات و مابقی نیز در اختیار دولت برای جبران هزینه های اجرای قانون قرار می گیرد .

وی با بیان اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها به مدت پنج سال انجام می شود، گفت: هم اینک در 9 استان کشور جمع آوری حساب سرپرستهای خانوار اجرا شده است که بیش از 85 درصد مردم در این مرحله نیز شرکت کرده اند .

تقیانی با بیان اینکه با اجرای هدفمند کردن یارانه ها یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور صورت می گیرد، گفت: قطعاً این جراحی همراه با درد و مشکلاتی نیز برای مردم در پی خواهد داشت اما با صبوری و همراهی مردم اجرای صحیح طرح را به همراه خواهد داشت.

معاون دفتر هدفمندی یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: نظام هدفمند کردن یارانه ها موجب مدیریت مصرف و جلوگیری از اسراف منابع تجدید ناپذیر در کشور می شود.

وی افزود: طرح تحول اقتصادی که استقرار نظام هدفمند کردن یارانه ها را به دنبال دارد موجب کاهش فاصله طبقاتی، توزیع منطقی یارانه ها، بهینه سازی مصرف حامل های انرژی و تسریع در توسعه کشور می شود.

تقیانی اضافه کرد: علاوه بر این، اجرای صحیح طرح هدفمند کردن یارانه ها حمایت از تولید داخلی، تامین منابع برای سرمایه گذاری های زیربنایی و توسعه اشتغال با دادن تسهیلات از محل کسب درآمدهای حاصل از اجرای این طرح را در پی خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر نیز گفت: اصلاح نظام مالیاتی و بانکی و ارتقاء بهره وری از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

زارعی افزود: بر اساس اعلام وزارت رفاه، از 15 تیرماه به مدت یک هفته، سرپرستان خانوار در استان بوشهر باید نسبت به اعلام شماره حساب خود برای دریافت وجوه هدفمندی یارانه ها اقدام کنند .