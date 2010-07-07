توسعه صنعت گلابگیری در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: استان آذربایجان شرقی بعد از استانهای کرمان ، اصفهان و فارس در رتبه چهارم کشوری از لحاظ سطح زیر کشت و تولید گل محمدی قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره گل محمدی در گنبرف شهرستان اسکو اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال جاری با متوسط تولید 5.3 تن در هکتار حدود سه هزار تن محصول گل محمدی بصورت تر از باغات استان استحصال شود .

وی با اشاره به اینکه از هر پنج کیلوگرم گل سرخ تر، یک کیلو گل محمدی خشک بدست می آید افزود: با احتساب 825 هکتار باغ گل محمدی بارور و 145 هکتار نهال ، در مجموع 970 هکتار از اراضی استان به کشت این محصول اختصاص یافته است.

محمدیان بیان کرد: امید می رود با ایجاد باغات الگویی و تلاش برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و گلاب گیری و تهیه اسانس گل محمدی ، بتوان در رشد توسعه صنعت گل سرخ استان قدم های مؤثری برداشت .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 543 هکتار از باغات اسکو به کشت گل محمدی اختصاص یافته است افزود : پیش بینی می شود امسال حدود دو هزار تن گل محمدی از باغات این شهرستان بدست آید .