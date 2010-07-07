اداره کل اطلاعات لرستان موفق به کشف 2 تن مواد مخدر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر کل اطلاعات استان لرستان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: مبارزه با باندهای قاچاق، تهیه و توزیع مواد مخدر و ایجاد محدودیت و ناامن کردن منطقه برای عناصر قاچاقچی از جمله اقدامات این اداره کل می باشد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ضمن شناسایی بخشی از شبکه ها و باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر ضرباتی به آنها وارد شد که نتیجه آن کشف نزدیک به دو تن مواد مخدر در استان و حدود 300 کیلوگرم به طور مشترک با سایر استانها بوده است.

مدیر کل اطلاعات استان لرستان ادامه داد: در این ارتباط بیش از 30 نفر دستگیر شدند که هم اکنون در زندان به سر می برند.

انهدام باندی که مبادرت به رواج فرهنگ غربی می کرد

وی همچنین به اهم فعالیتهای پیشگیرانه اطلاعات استان در مقابله با بزه های اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری در این زمینه جلسات متعددی با مسئولین نیروی انتظامی تشکیل و در جلسات کارگروه اجتماعی و فرهنگی نیز نسبت به این مسائل حساسیت لازم وجود داشته است.

مدیر کل اطلاعات استان لرستان با اشاره به برخی نمونه ها در این زمینه، بیان داشت: در اردیبهشت ماه سالجاری اداره کل اطلاعات استان با هدف پیشگیری و مقابله با عناصری که کانون خانواده را هدف قرار داده و در صدد گسترش فرهنگ بی بند و باری بودند اقداماتی را انجام و در نتیجه باندی را که مبادرت به رواج فرهنگ غربی می کرد شناسایی و عوامل اصلی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

پیشگیری از بروز تخلف در روند برگزاری مناقصات پروژه های کلان

وی ادامه داد: همچنین در راستای پیشگیری از بروز تخلف در روند برگزاری مناقصات پروژه های کلان که به عنوان مثال از مناقصه 12 میلیارد تومانی جلوگیری و مبلغ شش میلیارد تومان به نفع بیت المال صرفه جویی شد که این پروژه با 50 درصد کمتر از مبلغ در حال واگذاری به شرکت واجد شرایط است.

مدیر کل اطلاعات استان لرستان افزود: همچنین در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی به واسطه گزارش خلاف واقع یک مورد به مبلغ دو میلیارد تومان از حقوق دولت بازگردانده شد.

وی همچنین ممنوع الخروج کردن تعدادی از مسئولین شرکت ها و کارخانجات که نسبت به پرداخت مالیات دولت خودداری کرده بودند را از دیگر فعالیت ها در این زمینه برشمرد و افزود: جلوگیری از تصرف غیرقانونی املاک شهرداری توسط افراد سودجو که با جعل اسناد و قولنامه مدعی مالکیت بودند از جمله فعالیت های صورت گرفته است.

انهدام یک باند خرید و فروش خارج از شبکه قرصهای متادون

مدیر کل اطلاعات استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انهدام یک باند خرید و فروش خارج از شبکه قرصهای متادون، بیان داشت: عوامل مرتبط با این موضوع نیز دستگیر شدند که در تحقیقات به عمل آمده به یک میلیارد تومان سوء استفاده اعتراف کردند.

وی تصریح کرد: در سالجاری نظارت بیشتری در این زمینه در دستور کار قرار دارد که در صورت دسترسی به تخلفات عمده اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

مدیر کل اطلاعات استان لرستان همچنین به اثرات دستگیری شرور ریگی اشاره کرد و گفت: این اقدام پیچیده اطلاعاتی و در نوع خود بینظیر توان و قدرت بالقوه و بالفعل اطلاعات جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت که باعث بهت و تعجب دشمنان و خوشحالی موافقان نظام شد.

وی تصریح کرد: قطعا این گونه اقدامات خاصیت بازدارندگی داشته و ترس و دلهره را در بین عوامل مزدور بیگانه افزایش می دهد.