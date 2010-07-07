مس کرمان مقابل تیم هنرمندان بازی خیرخواهانه برگزار می کند

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تیم مس کرمان جمعه هفته آینده در ورزشگاه سلیم کیا کرمان مقابل تیم هنرمندان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: تمامی عواید این دیدار به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شهرستان جیرفت تعلق خواهد گرفت.
وی ادامه داد: مس کرمان در این دیدار از تمام بازیکنان اصلی خود استفاده خواهد کرد و تمام سعی ما در راستای وظایف فرهنگی تیم حمایت از کودکان بی سرپرست در این دیدار خواهد بود.
نژاد زمانی از همه هواداران مس کرمان خواست با خرید بلیت در ورزشگاه حضور یابند.
نژاد زمانی گفت: هم اکنون تیم مس در ترکیه درحال برگزاری اردوی 12 روزه تدارکاتی برای آماده سازی بازیکنان است.
وی افزود: هدف مس در لیگ برتر فصل جاری قرار گرفتن بین پنج تیم برتر مسابقات است.
وی از دیگر فعالیتهای فرهنگی باشگاه مس نام گذاری هر بازی به نام یکی از شهدیدان کرمان خواهد بود.
نژاد زمانی گفت: در صورت موافقت مسئولان در آینده چند شهید گمنام نیز در ورزشگاه مس کرمان خاکسپاری خواهند شد.
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