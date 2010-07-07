برخورد دادگستری لرستان با دستگاههایی که سد راه سرمایه گذاری باشند

ذبیح الله خدائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در دادگستری استان کمیته حمایت از سرمایه گذاری متشکل از رئیس دادگستری، اتاق بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، اداره کل بازرسی تشکیل شده و چنانچه کسی قصد سرمایه گذاری داشته و اداراتی به جای همکاری سد راه سرمایه گذار باشند با مسئولین مربوطه برخورد قانونی خواهد کرد.

وی علت عدم سرمایه گذاری در لرستان را ناشی از مهیا نبودن زیرساختها در استان دانست و گفت: سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری می کند که دارای جاده های اتوبان، پروازهای متعدد، اماکن تفریحی و آموزشی مناسب و امثال آن باشد.

رئیس شورای عالی قضایی لرستان این تصور که عدم سرمایه گذاری در استان به امنیت ارتباط دارد را رد کرد و بیان داشت: تاکنون هیچ شرکتی به لحاظ عدم امنیت تعطیل نشده است و استان لرستان امن‌ترین استان برای سرمایه‌گذاری است.

خدائیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اولویت کار دادگستری لرستان اظهار داشت: کاهش اطاله دادرسی، استفاده از ظرفیت های مردمی در حل دعاوی و ایجاد مودت، استفاده از فنآوری نوین در انجام کار مردم، تسهیل مراجعه مردم به مراجع قضایی، زندان زدایی و افزایش کیفیت و کمیت رسیدگی به پرونده‌ها و احداث فضاهای فیزیکی مناسب و مورد نیاز دستگاه قضایی در استان در اولویت قرار دارد.

وی تکریم ارباب رجوع را ازدیگر سیاست های این دستگاه برشمرد و گفت: همانگونه که در دین مقدس اسلام تاکید شده است انسانها چه آنان که به عنوان تظلم خواهی مراجعه می کنند و یا کسانی که تحت عنوان متهم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند از کرامت انسانی برخوردارند و دستگاه قضایی و سایر دستگاه های وابسته مکلف به حفظ حقوق آنان هستند و کسی که مرتکب جرمی شده فقط مستحق اعمال مجازات متناسب با جرمی است که مرتکب شده و بیش از آن نباید حقی از کسی سلب شود.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: دستگاه‌ قضایی استان در راستای تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندان علاوه بر رسیدگی به شکایات وانتقادات مردم، نظارت و بازرسی مستمر از شعب، کلانتری‌ها و آگاهی ها را بعمل می‌آورد.

خدائیان بیان داشت: در این راستا در سالجاری به منظور جلوگیری از تضییع حقی از مردم 268 مورد بازرسی از مراکز یاد شده به عما آمد و کسانی که از قانون تخطی کرده بودند به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.