به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در حاشیه اجلاس سران دی هشت در کنفرانس خبری به سئوالات نمایندگان رسانه های بین المللی پاسخ گفت.

وی دراین نشست در پاسخ به سئوالی درباره قطعنامه اخیر قدرت های غربی علیه ملت ایران اظهار داشت: ایران کشوری بزرگ با امکانات وسیع و کم نظیراست، بیش از اینکه ایران به صادرکنندگان قطعنامه احتیاج داشته باشد آنها به ایران نیازمند هستند، در دوره ای که جهان به سمت ارتباطات آزاد حرکت می کند ، تحریم یک اقدام شکست خورده است .

احمدی نژاد گفت: زورگویان را باید با استفاده از فرهنگ و تمدن، ادب کرد . ایران بزرگترین تمدن جهانی را در اختیار دارد، تمدن و فرهنگی که متعلق به همه ملت هاست، امروز ملت ایران در کنار همه ملت های آزاده جهان در یک جبهه متحد قرار دارند و همگی بدنبال حاکمیت عدالت، صلح و احترام در مناسبات جهانی هستیم .

وی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال ادامه گفتگوها خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره بدنبال منطق ، تعامل و گفتگو بوده است اما آنها به جای گفتگو از تهدید و سلاح برای اظهارنظرشان استفاده می کنند ، زمانی که قطعنامه اخیر منتشر شد ایران در حال گفتگو بود، آنها خیال می کنند با اعمال زور و تهدید می توانند از ملت ایران امتیاز بگیرند در حالیکه کاملا در اشتباه هستند.

رئیس جمهور گفت: کشورهای زورگو در حالیکه خودشان سلاح و بمب اتم در اختیار دارند با منطق زور می خواهند سایر ملتها را از استفاده صلح آمیز هسته ای محروم کنند ، اما بدون تردید منطق روشن ملت ایران بر قدرت آنها غلبه خواهد کرد، ملت ایران از قطعنامه ها نگرانی ندارد و معتقدیم کسانی باید نگران باشند که فاقد نگرش انسانی هستند .

وی تصریح کرد: همه باید بدانند که امروز دیگر دوران اعمال استانداردهای دوگانه پذیرفتنی نیست و دولت های زورگو چاره ای جز تبعیت از حق و عدالت ندارند .

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که با توجه به افزایش روز افزون محبوبیت شما در بین ملتها، فکر نمی کنید که در سفرهای بسیاری که به کشور های خارجی انجام می دهید زندگی شما به مخاطره بیافتد، اظهار داشت: مبارزه برای عدالت و محبت یک مبارزه تاریخی است ، تحمل سختی لازمه تلاش برای فراگیر شدن دوستی و عدالت است ، کسانی که برای عشق،عدالت و صلح تلاش می کنند جز خدا از کسی نمی ترسند و احمدی نژاد قطره ای از اقیانوس ملت هاست احمدی نژاد سخن ملتها را بیان می کند ملت های آزاده امروز بیدارند و در میان ملت ها ، صدها میلیون شجاع تر از احمدی نژاد وجود دارد.

احمدی نژاد افزود : در مسیر برپایی دوستی و محبت، شخص مهم نیست مهم این است که اندیشه یگانه پرستی زنده شود. غربی ها فکر می کردند با رفتن امام خمینی (ره) راه او نیز تمام خواهد شد اما امروز راه امام قوی تر از گذشته ادامه دارد. ما سربازان امام هستیم اگر کسی تصور می کند محمود احمدی نژاد محبوب شده به دلیل محبوب شدن عدالت و ایستادگی در مقابل قدرت های زورگو است .

وی ادامه داد: کسانی که بدنبال رسالت مهمی در دنیا هستند، از کسی نمی ترسند، این وعده خداوند است، بنابراین ما نگرانی و ترسی نداریم . مخالفت آن ها نشانه ترس شان است. تهدید دشمن موجب تقویت ما می شود ما اصلا نگران خود نیستیم بلکه نگران آنها هستیم که به دره های ضدبشری سقوط خواهند کرد.