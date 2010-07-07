به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علی حسینی با بیان اینکه ماده 43 قانون تعاون یک اصل با قابلیت پیشرفت است که زمینه های متعددی را برای کار در اتحادیه ها فراهم می آورد، گفت: ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو، خدمات آموزشی، برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها، تامین نیازهای مشترک، بازاریابی و موارد دیگر در این ماده قانونی وجود دارد.

مدیرعامل تعاونی اعتبار ایران خودرو، واگذاری امور نظارت بر کار تعاونیها به اتحادیه ها از سوی وزارت تعاون را گام مثبتی ارزیابی کرد و اظهار داشت: اتحادیه ها از قابلیتهای خوبی برای انجام وظایف قانونی برخوردارند و چنانچه برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد، شاهد اثرات بسیار سودمندی در عرصه تعاون خواهیم بود.

علی حسینی افزود: اتحادیه های تعاونی این قابلیت را دارند که در اقتصاد کشور به رشد برسند چون توانمند سازی اتحادیه های تعاونی می تواند موجب ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور شود.

وی بیان داشت: اهدافی که در برنامه اتحادیه سراسری تعاونیهای اعتبار تولیدی و ماده 43 قانون بخش تعاون پیش بینی شده، می تواند نقش قابل توجهی در رفع مشکلات تعاونیها و اتحادیه ها داشته باشد.

مدیرعامل تعاونی اعتبار ایران خودرو گفت: اتحادیه ها باید خودشان را برای ایفای نقش بیشتر در دور جدید فعالیتهای بخش تعاون آماده کنند و نقشهای جدیدی را بپذیرند.