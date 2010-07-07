ایثار و فداکاری زندانبان زمینه اصلاح زندانی را فراهم می آورد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدعلی محمدی ظهر چهارشنبه در نشست رؤسای ستادی و زندانهای تابعه ضمن تشریح شرایط کار درزندانها ، گفت: شغلی که در آن وارد شده ایم و مسئولیتی را که پذیرفته ایم بسیار حساس و در عین حال ظریف است.

وی با تأکید بر ضرورت درک صحیح وظایف و مسئولیتها افزود: اگر مسئولیت انجام کاری را به عهده گرفته ایم گام اول درک مسئولیت است چرا که طبیعی است اگر به درک متقابلی از خود و وظیفه ای که به ما واگذار شده نرسیم نمی توانیم آنگونه که شایسته است به هدف یا اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

مدیر کل زندانهای استان لرستان گفت : گاهی اوقات عدم توجه به انجام درست وظایف، ممکن است کل یک مجموعه را به چالش بکشاند و چون نتیجه آن به نام کل مجموعه تمام می شود لذا کار درست این است به انجام وظایفی که به ما محول می شود تعهد داشته باشیم.

محمدی افزود: زندانبانان نه تنها در برابر زندانیان بلکه در مقابل جامعه هم مسئولیت سنگین و پرخطری دارند و با این اوصاف فرصت کوتاهی و کم کاری نیست.

وی خاطرنشان کرد: زندان آبستن حوادث مختلف و غیرقابل پیش بینی است و این ما را ملزم می کند ضریب دقت خود را در حین انجام وظیفه در سطح مطلوب نگه داشته تا به موقع از رخ دادن یک اتفاق که گاه ممکن است کل یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد جلوگیری کنیم.

مدیرکل زندانهای لرستان با برشمردن نقاط ضعف یک سیستم، اظهار داشت: در مباحث مدیریت معمولا سه نوع ضعف ساختاری، منابع انسانی و میزان اعتبارات را به یک سیستم مترتب می دانند.

محمدی خاطرنشان کرد: در یک سیستم هرچقدر هم که این ضعفها کهنه و برجسته باشند، اما در همان حالت هم برای هدایت درست تشکیلات یک مدیریت کارآمد می تواند نقش مؤثری داشته باشد.

وی اظهار داشت: اگر منابع انسانی یک مجموعه زایش فکری داشته باشند، می توانند با خلق ایده های جدید به پویایی مجموعه کمک کنند.

مدیر کل زندانهای استان لرستان یادآور شد: همانگونه که در آیین نامه زندان آمده است وظیفه ما در ابتدا تأمین امنیت و در مرحله دوم اصلاح و تربیت است و اگر توانستیم در بعد امنیت به صورت مطلوب عمل کنیم آن موقع می توانیم کار اصلاحی انجام دهیم.

محمدی بیان داشت: برای به ثمر نشستن برنامه ها در همه ابعاد چه امنیتی و چه اصلاحی یکی از اقدامات مؤثر نظارت و استمرار در کار نظارت است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت در زندان باید مستمر، تازه و با بهره گیری از روش های جدید امنیتی باشد، افزود: لازمه انجام دقیق و صحیح کارها وجود همدلی و اتحاد بین اجزای یک مجموعه است.

مدیر کل زندانهای استان لرستان با بیان اینکه یک مجموعه در سایه شنیدن و دیدن همدیگر می توانند به شکل مطلوبی به درک متقابل دست یابند، خاطر نشان کرد: مراجعه به تاریخ و سیره ائمه اطهار(ع) نشان می دهد انواع مدیریتها در سطوح مختلف تعریف شده که قابلیت فراوانی برای الگوبرداری دارند.