پروژه مسکن مهر در کلانشهرها شکست خورد

لطف الله مکرمی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در طرح مسکن مهر مبنای نیاز به مسکن تعداد خانوارها است، گفت: از آنجا که حدود 20 میلیون خانوار داریم، براساس طرح مسکن مهر باید حدود 20 میلیون واحد مسکونی داشته باشیم.

وی افزود: در اولین سال شروع طرح مسکن مهر - که در سال 86 بود - معادل یک میلیون کمبود واحد مسکونی اعلام شد و بر اساس قرارداد هر سال به میزان ده درصد به این میزان افزوده شد، به این معنا که نیاز به مسکن در سال 86 به یک میلیون واحد مسکونی و سال 87 به یک میلیون و صد هزار واحد مسکونی و در نهایت در سال 89 به یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی افزایش یافت.

70 درصد فشار مسکن در کلان شهرها



مکرمی در ادامه با تاکید بر اینکه بیش از 70 درصد فشار مسکن در کلان شهرها است، اظهارداشت: نیاز به مسکن در کلان شهرها است که موجب بروز تورم و تحریک مسکن و مسائل پیچیده ی اجتماعی می شود.

این کارشناس بخش مسکن با بیان اینکه طرح مسکن مهر نتوانسته است نیاز مسکن کلان شهرها را برطرف کند، گفت: پروژه مسکن مهر در کلان شهرها به اهداف خود نمی رسد.

وی با بیان اینکه در مناطق اطراف تهران زمین بسیار کم ارزش و ارزان است، گفت: مردم بر اساس ارزش زمین مسکن اختیار می کنند و از آنجا که در حاشیه های تهران، زمین بسیار کم ارزش است جذابیتی برای ساکن شدن توسط مردم وجود ندارد و لذا فشار تقاضا در کلان شهرها گرفته نخواهد شد.

مکرمی تاکید کرد: این جذابیت است که به زمین قیمت می دهد، ضمن اینکه تا زمانی که پارامتر جذابیت در پروژه مسکن مهر لحاظ نشود، این پروژه بی معنا است چرا که نتیجه مورد انتظار حاصل نخواهد شد.

وی افزود: نباید این طور برداشت کرد که با ساخت و ساز در مناطق حاشیه ای نیاز به مسکن کاهش می یابد چرا که در این مناطق جذابتی برای شغل و زندگی و زمین وجود ندارد.

مناطقی که اصلا جذابیت ندارد



این کارشناس بخش مسکن خاطر نشان کرد: با بررسی طرح مسکن مهر ملاحظه می کنیم که حداقل 80 در صد فعالیتهای پروژه نه تنها در مناطقی صورت می گیرد که هیچ گونه جذابیتی برای مردم ندارد بلکه در حوزه مناطقی نیست که تحت فشار نیاز به مسکن باشد، به عبارتی اگر در آنجا مسکن مهر صورت نمی گرفت اتفاق خاصی نمی افتاد.

وی در ادامه با اشاره به ساخت و سازی که در شیراز صورت گرفته است، گفت: هم اکنون در شیراز برای ده هزار شیرازی در منطقه ای به نام "لکویی" که در 40 کیلومتری شیراز واقع شده، ساخت و ساز مسکن صورت گرفته است.

مکرمی ادامه داد: بالا بودن هزینه های حمل و نقل و عدم جذابیت زمین عواملی است که سبب کاهش رغبت به زندگی در آنجا می شود و در نتیجه پروژه مسکن در شیراز شکست خورده است.

این کارشناس مسکن با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر به ساخت و ساز در کلان شهرها، افزود: در صورتی که پروژه مسکن مهر نتواند از فشار تقاضا در کلان شهرها بکاهد در آینده ای نزدیک شاهد افزایش قیمتهای مسکن و مشکلات متعددی در این زمینه خواهیم بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا هم اکنون قیمتها در میزان کاهش اولیه خود تثبیت شده است؟ گفت: عوامل مختلفی را در این زمینه می توان ذکر کرد که یکی از آن موارد، اثر روانی پروژه مسکن مهر است.



شوک عرضه سبب کاهش قیمتها



مکرمی ادامه داد: بازار مسکن با شوک عرضه ای مواجه شد که این شوک عرضه سبب شکل گیری تصورات ضد تورمی در بازار مسکن شد، متقاضیان مسکن نیز با تصور به داشتن خانه ای مناسب در این طرح مسکن شرکت کردند، لذا شوک عرضه از آنجا که در ابتدا با همکاری مردم همراه بود سبب کاهش قیمتها شد.

وی در ادامه به اشاره به اینکه روند کاهش قیمتهای مسکن دوامی نخواهد داشت، افزود: با از بین رفتن اثر روانی مسکن مهر به علت انصراف متقاضیان مسکن مهر و عدم پوشش تقاضای مسکن قیمتها به زودی روند صعودی خود را شروع خواهد کرد و هم اکنون فشار تقاضا در شرایط کنونی تثبیت قیمت ها در حال افزایش است.