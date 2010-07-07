ادعای توقیف گذرنامه ایرانیان مقیم خارج در هنگام ورود به کشور دروغ است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام نوروزی ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار از مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور افزود: دشمنان به دنبال این هستند تا احساس نا امنی در داخل را به هموطنان خارج از کشور القا کنند.

وی تصریح کرد: رسانه ها می توانند احساسات هموطنان خارج از کشور را در هنگام ورود و خروج از کشور از طریق رسانه های شنیداری و دیداری ارائه کنند تا تبلیغات روانی دشمنان را خنثی کنند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: دشمنان نظام و انقلاب تلاش می کنند ایران را کشوری نا امن جلوه دهند و با القای اینکه ایران کشوری نا امن است درصددند تا اتباع خارجی را از آمدن به ایران منصرف کند.

نوروزی با بیان اینکه در مرزهای خشکی و آبی کشور مرزبانان به هموطنان خدمت رسانی می کنند اظهار داشت: در فرودگاه هایی که پروازهای خارجی دارند نیروی انتظامی با همه توان خود در خدمت هموطنان خارج از کشور است.

وی گفت: تعدادی از هموطنان مقیم خارج با مقررات و قوانین روز داخل کشور آشنا نیستند بنابراین در این مرکز در حوزه های وظیفه عمومی و گذرنامه به این افراد خدمت رسانی می شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در پاسخ به اینکه با وجود فضای تبلیغی منفی علیه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هنگام ورود هموطنان ایرانی چه اقداماتی انجام می شود، گفت: ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از ورود به ایران در مصاحبه های خود تبلیغات علیه ایران را کذب و آن را از اقدامات استکبار علیه ایران می دانند.

نوروزی، فضای روانی تبلیغی علیه کشور را ناشی از نبود اطلاع رسانی به موقع دانست و افزود: باید تبلیغات منفی را با تبلیغات مثبت و اطلاع رسانی به ایرانیان مقیم خارج افزایش دهیم.



رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی افزود: باید نیازمندیهای ایرانیان خارج از کشور را بررسی و سپس در مبادی ورودی و در داخل کشور به آنان خدمت رسانی کنیم.