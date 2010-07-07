آزاد راه خرم آباد - پل زال 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

عباس رضایی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با بیان اینکه برای این پروژه تاکنون اعتباری بالغ بر 6500 میلیارد ریال صرف شده است، اظهار داشت: احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال که یکی از مهمترین طرحهای راهسازی کشور به شمار می رود از دی ماه سال 84 آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، عنوان کرد: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز انتظار می رود این پروژه تا اواسط سال 89 به بهره برداری برسد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان با اشاره به اینکه برآورد کل اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل این پروژه حدود هفت هزار و 500 میلیارد ریال است، تصریح کرد: این آزاد راه علاوه بر اینکه مسافت 165 کیلومتری خرم آباد تا پل زال را حدود 60 کیلومتر کاهش می دهد، موجب کاهش چشمگیر سوانح رانندگی، صرفه جویی در مصرف سوخت و همچنین کاهش زمان سفر در طول مسیر خواهد شد.

رضایی افزود: آزاد راه خرم آباد - پل زال به صورت چهار خطه و با عرضی در حدود 26 متر در دست ساخت است که با احداث یکدستگاه تقاطع غیر همسطح در فاصلة 18 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خرم آباد آغاز شده و با ساخت یکدستگاه تقاطع غیر همسطح در 3.5 کیلومتری روستای پل زال واقع در حدود 60 کیلومتری شهرستان اندیمشک خاتمه می یابد.

وی یادآور شد: در طول مسیر این آزاد راه تعداد 14 دستگاه تونل دوقلو بطول 25 کیلومتر و تعداد 28 دستگاه پل بزرگ بصورت رفت و برگشت بطول 2.6 کیلومتر وجود دارد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: آزاد راه خرم آباد - پل زال قسمتی از بزرگراه آسیایی AH8 محسوب می شود که موجب تسریع و تسهیل در ارتباط بین نواحی شمالی و مرکزی کشور با مناطق جنوبی به ویژه بندر امام خمینی می شود.

رضایی تصریح کرد: با توجه به عبور جاده فعلی خرم آباد - پل دختر - پل زال از مناطق کوهستانی و پر پیچ و خم و وجود نقاط پر حادثه فراوان در طول این محور، احداث آزادراه خرم آباد - پل زال نقش مهمی در کاهش تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن خواهد داشت چرا که این آزادراه با مشخصات استاندارد و بصورت باندهای رفت و برگشت جدا از هم طراحی شده و احتمال وقوع سوانح رانندگی در آن حداقل خواهد بود.