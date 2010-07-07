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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

بانشی خبر داد:

تعیین شعبه ویژه در دادگستری برای رسیدگی به پرونده آتش سوزی باغات شیراز

تعیین شعبه ویژه در دادگستری برای رسیدگی به پرونده آتش سوزی باغات شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب شیراز از تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های آتش سوزی در باغات این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام جابر بانشی در نشست مشترک با شهردار شیراز، مدیر کل مسکن و شهر سازی فارس و مدیر عامل آبفای شیراز از تعیین شعبه 16 بازپرسی برای رسیدگی به این تخلفات خبر داد و افزود: با توجه به قانون حفظ و گسترش فضای سبز علاوه بر مجازات های قانونی در کیفر خواستهای صادره از دادسرا، مصادره باغ هایی که به صورت عمدی طعمه حریق شده به نفع شهرداری نیز تعیین شده است.

وی ادامه داد: با تعیین این شعبه، رسیدگی و پیگیری پرونده های آتش سوزی عمدی در باغات شیراز به صورت ویژه بررسی و با خاطیان برخورد خواهد شد.

دادستان شیراز تاکید کرد: ادارات ذی ربط مکلف به اجرای مصوبات این نشست در راستای حفظ و احیای باغات قصردشت به عنوان سند هویتی شیراز هستند.

در این نشست مقرر شد شهرداری با استفاده از چاه های آب سطح شهر نسبت به آبیاری باغات منطقه قصردشت شیراز اقدام کنند. همچنین آبفای شیراز ذخیره چاه های آب غیر شرب را جهت آبیاری و پیشگیری از خشکانده شدن باغات در اختیار شهرداری قرار دهد.

بر اساس توافقات صورت گرفته آب منطقه فارس همکاری لازم را در خصوص صدور مجوز حفر چاه های آبرفتی برای آبیاری باغات قصردشت با همکاری شهرداری مد نظر قرار دهد علاوه بر این ادارات، نهادها و سازمانهای دولتی که در حوزه غرب شیراز دارای مجتمع های فرهنگی، رفاهی هستند با هماهنگی استانداری از آب غیر شرب آنها به طور موقت برای آبیاری باغات استفاده شود.

همچنین در این نشست تاکید شد در اقدامی فوری برای آبرسانی به باغات قصردشت، تانکرهای آبرسانی سازمانهای دولتی در اختیار شهرداری شیراز قرار گیرد.

به گزارش مهر، منطقه قصردشت در محدوده شمال غربی شیراز واقع شده که دارای سطح وسیعی از باغات است. طی چند ماه گذشته این باغات این محدوده و سایر مناطق شیراز دچار حریق هایی شده است.

کد مطلب 1114152

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