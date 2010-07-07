محور اصلی فعالیتهای بهزیستی توانمند سازی افراد معلول است

مرتضی رحیمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم اباد در سخنانی اظهار داشت: سازمان بهزیستی ۵۳ وظیفه برعهده دارد که به طور قطع وظایف سخت و طاقت فرسایی است و ما باید تمام سعی و تلاش خود را به کار بریم تا بتوانیم این وظایف را به نحو احسن انجام دهیم.

وی تصریح کرد: ما باید نگرش مددجو را نسبت به این که به فکر مستمری باشد تغییر دهیم و او را آموزش دهیم تا توانمند شود و برای خود شغلی ایجاد کند.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان با تاکید بر اینکه محور اصلی سازمان توانمند سازی افراد معلول است، خاطر نشان کرد: ما باید بستر مناسب ارائه آموزش های لازم را برای معلولان فراهم کنیم.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مجتمع های روستایی نمادی از سازمان بهزیستی است و در مجتمع های روستایی بستر کار فراهم است، یادآور شد: در سال گذشته سازمان بهزیستی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی پنج مجتمع روستایی دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار کرده است.

رحیمی همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته بهزیستی، عنوان کرد: به مناسبت هفته بهزیستی کلیه خدمات توانبخشی و مشاوره ای در سطح استان لرستان رایگان می باشد.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی در نظر دارد همچون سالهای گذشته در راستای خدمت رسانی به اقشار محروم و نیازمند جامعه خدمات توانبخشی و مشاوره ای خود را به مناسبت هفته بهزیستی رایگان ارائه کند.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان خاطر نشان کرد: در این راستا به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس سازمان بهزیستی کشور در ایام هفته بهزیستی از ۲۵ تیر تا ۳۱ تیرماه کلیه خدمات توانبخشی اعم از فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی و کلیه خدمات مشاوره ای و ژنتیک را به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.