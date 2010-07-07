به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کلاس توجیهی داوران لیگ برتر فوتبال ایران با خیر مقدم به داوران لیگ برتر و تشکر از رئیس کمیته داوران و پیشکسوتان داوری گفت: این عین اخلاق است که به پیشکسوتان داوری احترام بگذاریم. فوتبال مانند یک خانواده است و ما باید اشتباهات یکدیگر را بگوییم اما در عین حال حامی یکدیگر باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به رشد بسیار خوبی که سطح کیفی رقابت‌های لیگ برتر با آن روبه‌رو شده است، گفت: این رشد مرهون زحمات داوران است.

کفاشیان با اشاره به اینکه داوران ایرانی طی سال‌های آینده مانند کامرانی‌فر می‌توانند در عرصه‌های جهانی فوتبال و فوتسال بدرخشند گفت: درخشش کامرانی‌فر افتخار بزرگی برای جامعه داوری ایران بود.

وی ادامه داد: داوران ایرانی باید حضوری فعال در عرصه‎های جهانی داشته باشند. همچنین الگوی سلامتی و بدنی‏شان باید استاد نصیری باشد که با 90 سال سن همچنان ورزش می‏کند، می‏دود و پیاده روی می‏کند. ضمن اینکه باید معلومات و توانایی آنها بالا باشد. باید تلاش کنیم تا به نتیجه برسیم.

کفاشیان همچنین با اشاره به حمایت از جامعه داوری ایران گفت: علاوه بر پیشکسوتان و کارشناسان داوری که به این جامعه احترام می‌‌گذارند باید مربیان، مدیران و بازیکنان هم به جامعه داوری احترام خاصی گذاشته و اشتباهات داوری را با صبر و حوصله بررسی کنند.

کفاشیان در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه در کمیته داوران بخش نظارت و ارزیابی به خوبی فعالیت می‎کند، نظم موجود در این کمیته باعث خواهد شد که فصل خوبی را برای داوران پیش رو داشته باشیم. امیدوارم در فصل آینده شاهد حضور پر رنگ‎تر داوران ایران در عرصه‎های آسیایی و بین‎المللی باشیم.

در پایان مراسم افتتاحیه کلاس توجیهی داوران لیگ برتر فوتبال از داوران زیر به عنوان بهترین داوران فصل گذشته تقدیر شد.

داور وسط: سعید مظفری زاده، مسعود مرادی و محسن ترکی

کمک داور: حسن کامرانی فر(محسن قهرمانی به نمایندگی از وی جایزه را دریافت کرد)، رضا سخندان و محمدرضا ابوالفضلی