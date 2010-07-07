به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کلاس توجیهی داوران لیگ برتر فوتبال ایران با خیر مقدم به داوران لیگ برتر و تشکر از رئیس کمیته داوران و پیشکسوتان داوری گفت: این عین اخلاق است که به پیشکسوتان داوری احترام بگذاریم. فوتبال مانند یک خانواده است و ما باید اشتباهات یکدیگر را بگوییم اما در عین حال حامی یکدیگر باشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به رشد بسیار خوبی که سطح کیفی رقابتهای لیگ برتر با آن روبهرو شده است، گفت: این رشد مرهون زحمات داوران است.
کفاشیان با اشاره به اینکه داوران ایرانی طی سالهای آینده مانند کامرانیفر میتوانند در عرصههای جهانی فوتبال و فوتسال بدرخشند گفت: درخشش کامرانیفر افتخار بزرگی برای جامعه داوری ایران بود.
وی ادامه داد: داوران ایرانی باید حضوری فعال در عرصههای جهانی داشته باشند. همچنین الگوی سلامتی و بدنیشان باید استاد نصیری باشد که با 90 سال سن همچنان ورزش میکند، میدود و پیاده روی میکند. ضمن اینکه باید معلومات و توانایی آنها بالا باشد. باید تلاش کنیم تا به نتیجه برسیم.
کفاشیان همچنین با اشاره به حمایت از جامعه داوری ایران گفت: علاوه بر پیشکسوتان و کارشناسان داوری که به این جامعه احترام میگذارند باید مربیان، مدیران و بازیکنان هم به جامعه داوری احترام خاصی گذاشته و اشتباهات داوری را با صبر و حوصله بررسی کنند.
کفاشیان در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه در کمیته داوران بخش نظارت و ارزیابی به خوبی فعالیت میکند، نظم موجود در این کمیته باعث خواهد شد که فصل خوبی را برای داوران پیش رو داشته باشیم. امیدوارم در فصل آینده شاهد حضور پر رنگتر داوران ایران در عرصههای آسیایی و بینالمللی باشیم.
در پایان مراسم افتتاحیه کلاس توجیهی داوران لیگ برتر فوتبال از داوران زیر به عنوان بهترین داوران فصل گذشته تقدیر شد.
داور وسط: سعید مظفری زاده، مسعود مرادی و محسن ترکی
کمک داور: حسن کامرانی فر(محسن قهرمانی به نمایندگی از وی جایزه را دریافت کرد)، رضا سخندان و محمدرضا ابوالفضلی
همچنین تجلیل ویژهای از محمود خوشخوان، محمد صالحی انجام شد و لوح تقدیر به استاد نصیری، استاد موزون، استاد داوود حیدری، محمود خوشخوان، هادی دزفولی و بهمن بهلولی اهدا شد.
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