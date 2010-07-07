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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

پنج کشتی گیر فرنگی کار لرستانی به تیم ملی دعوت شدند

پنج کشتی گیر فرنگی کار لرستانی به تیم ملی دعوت شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: به منظور شرکت در مسابقات بین المللی پنج کشتی گیر فرنگی کار لرستانی به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کمیته فنی فدراسیون کشتی، محسن رحمتی در وزن 55 کیلوگرم، جاسم امیری در وزن 60 کیلوگرم، امیر دریکوند در وزن 66، میلاد خسروی در وزن 74 و طالب نعمت پور در وزن 84 کیلوگرم را به سومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت کرد.

افراد انتخابی این اردو در پایان مرحله چهارم، تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان را در مسابقات جهانی روسیه و آسیایی گوانگجوی چین همراهی می کنند.

بنابر این گزارش اردوی مرحله سوم انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزگسالان کشور تا بیست و هشتم تیرماه سالجاری در خانه کشتی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1114158

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