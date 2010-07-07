"تایتانیک" سه بعدی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توتال فیلم، به گفته جیمز کمرون کارگردان این فیلم ساخته شده به سال 1997 و مدیران استودیوی فاکس تهیه کننده فیلم اکران نسخه سه بعدی همزمان با یکصدمین سالگرد آغاز سفر کشتی تایتانیک تنظیم شده است.
ماه مارس گذشته و پس از اکران فیلم "نبرد تایتانها" کمرون نارضایتی خود را از کندی و دشواری مراحل تبدیل نسخه دو بعدی : تایتانیک" به نسخه ای سه بعدی ابراز کرده بود.
آن زمان کارگردان فیلم سه بعدی "آواتار" گفت: پخش کنندگان فیلم "آواتار" به شیوه دو بعدی متوجه نیستند که ما فیلم را با شیوه و طراحی سه بعدی ساخته ایم و تصمیم گرفته اند زحمات چند ساله ما را در زمان هشت هفته ای اکران فیلم بر باد دهند.
اکنون کمرون با تلاش برای تبدیل فیلمی که به شیوه و طراحی دو بعدی ساخته در عمل حرفهای خود را نقض کرده است.
نسخه سه بعدی فیلم پرفروش "تایتانیک" ماه آوریل 2012 اکران می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توتال فیلم، به گفته جیمز کمرون کارگردان این فیلم ساخته شده به سال 1997 و مدیران استودیوی فاکس تهیه کننده فیلم اکران نسخه سه بعدی همزمان با یکصدمین سالگرد آغاز سفر کشتی تایتانیک تنظیم شده است.
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