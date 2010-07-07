"تایتانیک" سه بعدی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توتال فیلم، به گفته جیمز کمرون کارگردان این فیلم ساخته شده به سال 1997 و مدیران استودیوی فاکس تهیه کننده فیلم اکران نسخه سه بعدی همزمان با یکصدمین سالگرد آغاز سفر کشتی تایتانیک تنظیم شده است.



ماه مارس گذشته و پس از اکران فیلم "نبرد تایتانها" کمرون نارضایتی خود را از کندی و دشواری مراحل تبدیل نسخه دو بعدی : تایتانیک" به نسخه ای سه بعدی ابراز کرده بود.



آن زمان کارگردان فیلم سه بعدی "آواتار" گفت: پخش کنندگان فیلم "آواتار" به شیوه دو بعدی متوجه نیستند که ما فیلم را با شیوه و طراحی سه بعدی ساخته ایم و تصمیم گرفته اند زحمات چند ساله ما را در زمان هشت هفته ای اکران فیلم بر باد دهند.



اکنون کمرون با تلاش برای تبدیل فیلمی که به شیوه و طراحی دو بعدی ساخته در عمل حرفهای خود را نقض کرده است.

