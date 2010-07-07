تیم ملی ایران موفق به شکست قزاقستان "ب" شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و قزاقستان "ب" در چارچوب رقابتهای جام ریاست جمهوری قزاقستان امروز چهارشنبه در آلماتی برگزار شد و با نتیجه 3 بر صفر به پایان رسید. در دیگر دیدار برگزار شده امروز تیم روسیه نیز با همین نتیجه موفق به شکست تونس شد.
- نتیجه کامل دیدار تیمهای ایران و روسیه مقابل قزاقستان "ب" و تونس به شرح زیر است:
* ایران 3 - قزاقستان "ب"صفر
(25 بر 16)، (25 بر 19) و (25 بر 19)
* روسیه 3 - تونس صفر
(25 بر 12)، (25 بر 23) و (25 بر 22)
تیم ملی والیبال کشورمان که در نخستین دیدار خود در این مسابقات موفق به شکست تونس شده بود، فردا پنجشنبه به مصاف روسیه میرود. این دیدار ساعت 13:30 به وقت ایران برگزار میشود.
مسابقات والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان با حضور پنج تیم قزاقستان (دو تیم)، ایران، تونس و روسیه برگزار میشود. الجزایر دیگر تیم شرکت کننده در این مسابقات بود که روز گذشته انصراف خود را اعلام کرد.
نظر شما