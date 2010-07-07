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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

والیبال جام ریاست جمهوری/

تیم ملی ایران موفق به شکست قزاقستان "ب" شد

تیم ملی ایران موفق به شکست قزاقستان "ب" شد

تیم ملی والیبال کشورمان دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جام ریاست جمهوری قزاقستان را با پیروزی مقابل نماینده دوم کشور میزبان به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‏های ملی والیبال ایران و قزاقستان "ب" در چارچوب رقابت‎های جام ریاست جمهوری قزاقستان امروز چهارشنبه در آلماتی برگزار شد و با نتیجه 3 بر صفر به پایان رسید. در دیگر دیدار برگزار شده امروز تیم روسیه نیز با همین نتیجه موفق به شکست تونس شد.

- نتیجه کامل دیدار تیم‌های ایران و روسیه مقابل قزاقستان "ب" و تونس به شرح زیر است:
* ایران 3 - قزاقستان "ب"صفر
(25 بر 16)، (25 بر 19) و (25 بر 19)

* روسیه 3 - تونس صفر
(25 بر 12)، (25 بر 23) و (25 بر 22)

تیم ملی والیبال کشورمان که در نخستین دیدار خود در این مسابقات موفق به شکست تونس شده بود، فردا پنجشنبه به مصاف روسیه می‏رود. این دیدار ساعت 13:30 به وقت ایران برگزار می‎شود.

مسابقات والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان با حضور پنج تیم قزاقستان (دو تیم)، ایران، تونس و روسیه برگزار می‎شود. الجزایر دیگر تیم شرکت کننده در این مسابقات بود که روز گذشته انصراف خود را اعلام کرد.

کد مطلب 1114161

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