تیم ملی ایران موفق به شکست قزاقستان "ب" شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‏های ملی والیبال ایران و قزاقستان "ب" در چارچوب رقابت‎های جام ریاست جمهوری قزاقستان امروز چهارشنبه در آلماتی برگزار شد و با نتیجه 3 بر صفر به پایان رسید. در دیگر دیدار برگزار شده امروز تیم روسیه نیز با همین نتیجه موفق به شکست تونس شد.

- نتیجه کامل دیدار تیم‌های ایران و روسیه مقابل قزاقستان "ب" و تونس به شرح زیر است:

* ایران 3 - قزاقستان "ب"صفر

(25 بر 16)، (25 بر 19) و (25 بر 19)

* روسیه 3 - تونس صفر

(25 بر 12)، (25 بر 23) و (25 بر 22)

تیم ملی والیبال کشورمان که در نخستین دیدار خود در این مسابقات موفق به شکست تونس شده بود، فردا پنجشنبه به مصاف روسیه می‏رود. این دیدار ساعت 13:30 به وقت ایران برگزار می‎شود.

مسابقات والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان با حضور پنج تیم قزاقستان (دو تیم)، ایران، تونس و روسیه برگزار می‎شود. الجزایر دیگر تیم شرکت کننده در این مسابقات بود که روز گذشته انصراف خود را اعلام کرد.