توسعه صنعتی مناطق محروم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در دیدار مدیرعامل و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی فارس خاطرنشان کرد: باید با در نظر گرفتن مشوقهای مناسب برای سرمایه گذاران بستر ایجاد واحدهای صنعتی بویژه در مناطق محروم فراهم شود.

وی در ادامه سخنان خود بر لزوم تامین زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی تاکید و اضافه کرد: باید برای سرمایه گذاری همه امکانات زیربنایی مهیا شود تا دغدغه ای برای سرمایه گذاری نداشته باشند.

امام جمعه شیراز با اشاره به اقدامات مناسب ایجاد شده در شهرکهای صنعتی استان در چند ماه اخیر اظهار امیدواری کرد که با تداوم و استمرار این فعالیتها رشد و توسعه صنعت و در نتیجه ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت محصولات صورت گیرد.

آیت الله ایمانی در ادامه با تاکید بر اینکه باید در بخش صنعت دو هدف مهم تامین نیازهای جامعه و افزایش ضریب اشتغال، همواره مورد توجه باشد، گفت: اگر می خواهیم در دنیا در عرصه صنعت حرفی برای گفتن داشته باشیم ضروری است با برنامه ریزی و تلاش، کیفیت تولیدات افزایش یابد و به حد مطلوبی برسد.

وی همچنین بر اعمال سیاستهای تشویقی و درنظر گرفتن تخفیفها برای صنعتگران فعال در شهرکهای صنعتی تاکید کرد و گفت: در این خصوص باید با اتخاذ راهکارهایی انگیزه بیشتری برای فعالان این عرصه فراهم کرد.

نماینده ولی فقیه در فارس همچنین بر توجه به فضای سبز و در نظر گرفتن برنامه های فرهنگی - ورزشی و رفاهی برای کارگران فعال در شهرکهای صنعتی برای بالا بردن روحیه آنها تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز در این دیدار با تشریح فعالیتها و تلاشهای انجام شده در سطح شهرکهای صنعتی استان به ویژه در هفت ماه مسئولیت خود نیز گفت: در این مدت با برنامه ریزی و تلاش مضاعف و همچنین همراهی و حمایت مدیریت ارشد استان بویژه استاندار فارس، شاهد تحقق برخی از موضوعاتی هستیم که برای نخستین بار در سطح شهرکهای صنعتی کشور ایجاد شده است.

علی همت، اخذ مجوز استقرار گمرک، راه اندازی اداره پست و راه اندازی شعبه تامین اجتماعی و راه اندازی حوزه مقاومت بسیج در شهرک صنعتی بزرگ شیراز را از مواردی بیان کرد که برای نخستین بار در سطح شهرکهای صنعتی کشور انجام شده است.

وی همچنین با بیان اینکه شرکت شهرکهای صنعتی فارس پیشتاز دستگاههای اجرایی استان در زمینه اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری و هیئت دولت به استان بوده است، گفت: بخش زیادی از این مصوبات اجرایی و برخی دیگر نیز در آستانه اتمام مراحل اجرایی است.

همت افزود: عملیات اجرایی شش مسجد در شهرکهای صنعتی استان درحال انجام است که سه مسجد تا هفته دولت و سه مسجد نیز تا دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس پیگیری برای اعطای معافیتهای مالیاتی 10 ساله، راه اندازی بانک صنعت و معدن و تامین اعتبار برای دو بانده کردن محور ورودی شهرک صنعتی بزرگ شیرازبا همکاری سایر دستگاهها را از دیگر مواردی بیان کرد که طی هفت ماه گذشته انجام شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 94 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس در مراحل مختلف مطالعاتی و واگذاری است، گفت: از این تعداد 61 شهرک و ناحیه صنعتی به تصویب رسیده و 37 شهرک و ناحیه صنعتی نیز در مرحله واگذاری است و در آن به متقاضیان زمین واگذار می شود.

همت از مطالعه و امکان سنجی 34 شهرک و ناحیه صنعتی در استان خبرداد و گفت: تا پایان امسال حداقل 10 شهرک و ناحیه صنعتی استان به مرحله واگذاری می رسند.

وی افزود: بخش زیادی از این شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم راه اندازی خواهد شد که این موضوع می تواند بستر مناسبی را برای توسعه صنعت در مناطق محروم فراهم کند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به اینکه هم اکنون دو خوشه صنعتی در استان به فعالیت می پردازد، گفت: خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی میمند فارس بعنوان خوشه صنعتی فعال در کشور انتخاب و در مراسم روز ملی صنعت و معدن از رئیس جمهور لوح تقدیر و تندیس دریافت شد.

همت گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان در بهره برداری از واحدهای صنعتی در سال گذشته عنوان دوم را در سطح کشور از آن خود کرده است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته 657 هکتار از اراضی برای ایجاد شهرکهای صنعتی در استان تملک شده، گفت: این میزان 210 هکتار بیشتر از پیش بینی های در نظر گرفته شده برای پایان سال گذشته است و بخش زیادی از آن در سه ماهه پایانی پارسال انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از اختصاص هفت میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات فنی واعتباری به واحدهای زیر 50 نفر اشتغال در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان تا پایان سال گذشته خبرداد و تصریح کرد: علاوه بر آن سه میلیارد تومان از تسهیلات فنی و اعتباری که در سایر استانهای دیگر جذب نشده بود نیز اوایل امسال به استان فارس اختصاص یافت و به صنعتگران فارس تعلق گرفت.