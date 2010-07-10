محمد بهزاد در گفتگو با مهر گفت: وزارت نیرو پیگیر این موضوع است که بتواند بحث جرایم مشترکان پرمصرف را هرچه سریعتر اجرایی کند، این درحالی است که ابلاغ این مصوبه از سوی رئیس جمهور در شرایط فعلی که گرمای هوا، ضرورت هرچه بیشتر رعایت الگوی مصرف را می طلبد، می تواند کمک زیادی به مدیریت مصارف برق در کشور و تامین برق برای تمامی هموطنان داشته باشد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: به تبع هر زمانی که رئیس جمهور این مصوبه را ابلاغ کند، وزارت نیرو جرایم را از همان 15 تیرماه اعمال خواهد کرد چراکه بر روی آن برنامه ریزی کرده است.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو تمامی تدابیری را که برای تامین برق مورد نیاز مردم باید به کار می گرفت را در نظر گرفته است، اما این مشترکان هستند که باید در شرایط فعلی همکاری لازم را با صنعت برق داشته باشند، چراکه همکاران در صنعت برق از هیچ تلاشی برای تامین برق مطمئن و پایدار مورد نیاز مردم در تابستان، دریغ نکرده اند.

به گفته بهزاد وزارت نیرو برای تامین برق مطمئن مردم تدابیری اندیشیده است که دامنه آن، از تعمیرات نیروگاهی تا واردکردن نیروگاههای جدید و مدرن ترین پستهای برق کشیده می شود، ضمن اینکه ورود واحدهای جدید تولید برق به مدار نیز همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: اگر این تدابیر از سوی وزارت نیرو اتخاذ نشده بود، به طور قطع وضعیت تابستان امسال که با درجه گرمای بی سابقه مواجه هستیم، بدتر از حال حاضر بود.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: وزارت نیرو تمامی اقدامات را برای تامین برق مطمئن و پایدار مردم در تابستان 89 به کار بسته است و باز هم تاکید می کند که اعمال هیچگونه خاموشی، برنامه ریزی نشده است.

وی اظهار داشت: البته باید توجه داشت که راندمان نیروگاهها و تجهیزات صنعت برق، با افزایش دمای هوا تقلیل می یابد و این از عهده وزارت نیرو خارج است.

بهزاد گفت: در شرایط فعلی، این مصرف کنندگان هستند که باید صرفه جویی لازم را برای جلوگیری از قطعی های برق داشته باشند، این درحالی است که برخی مصرف کنندگان هستند که به جای استفاده از کولرهای آبی در مناطق عادی و خشک، از کولرهای گازی استفاده می کنند و همین امر، تامین برق را با مشکل مواجه می کند.

به گفته وی، با بیشتر شدن گرما، شرایط برای راندمان نیروگاهها و تجهیزات صنعت برق مشکل تر می شود و همین امر، ضرورت همراهی حداکثری مردم را در رعایت الگوهای مصرف و استفاده از لوازم غیرضروری در ساعات غیرپیک می طلبد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطرنشان کرد: وقتی شدت مصرف انرژی در شبکه برق کشور بالا می رود، رله‌ها اتوماتیک وار از مدار خارج می شود و ممکن است خاموشی های پراکنده ای را ایجاد کند، اما وزارت نیرو هیچگونه خاموشی برنامه ریزی شده ندارد.