ذخیره سازی 50 هزار تن کالای اساسی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه هدفمند کردن یارانه ها در ساری افزود: برای تامین نیازمندی‌های بازار استان و چند استان دیگر برای چند ماه آینده 850 تن برنج محلی، 640 تن شکر و 640 تن روغن نباتی نیز ذخیره‌سازی شود.

وی خاطر نشان کرد: مازندران در اجرای این طرح ، ذخیره‌سازی و جایگزینی 13 قلم کالای اساسی را در دستور کار قرار داده و آمادگی تأمین برنج، روغن و گوشت مرغ بخش‌هایی از مناطق کشور را دارد

وفایی نژاد از تامین یک و نیم میلیون جلد دفترچه دانش آموزی با توجه به در پیش بودن آغاز سال تحصیلی جدید در استان خبر داد و افزود: در این ایام، برپایی نمایشگاهی به منظور تامین نیازمندی‌های دانش آموزان در دستور کار است.

وی تصریح کرد: مازندران در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها به ‌صورت منطقه‌ای تامین برنج، روغن و گوشت مرغ را بر عهده گرفته است.