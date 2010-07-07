مهتاب عیدی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: از مجموع این پنج دوره تربیت معلم قرآن‌کریم سه دوره آن در خرم‌آباد، یک دوره در الیگودرز و یک دوره نیز در نور‌آباد برگزار می‌شود.

وی افزود: در خرم‌آباد این دوره‌ها شامل دو دوره پیش‌دبستانی قرآن و یک دوره مربوط به تجوید قرآن‌کریم است.

مدیر مؤسسه قرآنی شهید مبشر خرم‌آباد یادآور شد: در الیگودرز و نور‌آباد نیز این دوره‌های تربیت معلم در رشته پیش‌دبستانی قرآن برگزار می‌شود.

عیدی با اشاره به این‌که در هر یک از این دوره‌های تربیت معلم 25 نفر شرکت دارند، تصریح کرد: پس از پایان دوره به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهی‌نامه مربیگری قرآن‌کریم اعطاء می‌شود.