رقیه هراتی مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این تفاهم‌نامه به‌منظور برگزاری کلاس‌های آموزش قرآن‌کریم جهت کودکان و نوجوانان به امضاء رسیده است.

وی افزود: در این تفاهم‌نامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان مؤظف شده مکان و قرآن‌آموز را تأمین و اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی لرستان نیز مربی و معلم مورد نیاز برای برگزاری این کلاس‌های قرآنی را فراهم کند.

هراتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای موسسات قرآنی استان، یادآور شد: مؤسسات و مراکز قرآنی که مجوز فعالیت خود را از اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان دریافت کرده‌‌اند از تخفیف بهای آب و برق بهره‌مند می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: این تصمیم در نشست اتحادیه مؤسسات و مراکز استان‌ها در تهران گرفته شد و به‌زودی نامه مربوط به آن به مدیران آب و برق استان داده می‌شود تا مؤسسات و مراکز قرآنی از تخفیف بهای آب و برق برخوردار شوند.