اختصاص تنها 20 درصد اعتبارات ملی کشاورزی به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر چهارشنبه در جلسه بررسی تولیدات برنج مازندران در ساری خواستار افزایش اعتبارات ملی برای تولید محصولات کشاورزی شد.

فرزانه اظهار داشت: از 240 هزار هکتار اراضی شالیزاری در مازندران فقط 150 هزار هکتار آن قابلیت اجرای طرح تسطیح، تجهیز و نوسازی دارد.



وی با اشاره به تسطیح 44 هزار هکتار از اراضی شالی کاری استان اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، فعالیت توامان صنعت و کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیشتازی مازندران در تولید چندین نوع از محصولات کشاورزی به ویژه برنج و مرکبات گفت: فقط 20 درصد اعتبارات ملی بخش کشاورزی به این استان تخصیص می یابد که بسیار اندک است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران ادامه داد: با وجود اینکه 70 درصد بهره‌ برداران بخش کشاورزی مازندران بی‌سواد هستند اما از تجربیات خوبی در فرایند کشت و تولید محصولات برخوردارند.



رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری با انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات ملی برای تولید برنج به عنوان دومین محصول استراتژیک کشور بیان داشت: حفظ سطح زیر کشت برنج، مهم‌ترین دغدغه مسئولان دو استان مازندران و گیلان است.



قربان علی نعمت‌زاده، حفظ سطح تولید برنج را اصلی‌ترین چالش این بخش دانست و خاطرنشان کرد: هر روز اراضی کشاورزی برنج در استان به واسطه تغییر کاربری های غیرمجاز کم می شود که فاجعه آفرین است.