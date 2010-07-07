"آنگاه مانند ماه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رمان نویسنده، داستان زن روانپزشکی را روایت می‌کند که در پی درمان آزاده‌ای است که پس از بازگشت به وطن سکوت اختیار کرده و سخنی نمی‌گوید.

در "آنگاه مانند ماه" می‌خوانیم: بوی درختهای کوچک و بزرگ جلو اورژانس چقدر با بوی درد و دوا فرق داشت. خانم دکتر دوست داشت روی چمنهای شب‌زده دراز بکشد، به ستاره‌ها خیره شود و به هیچ چیز فکر نکند. هیچ وقت به هیچ چیز فکر نکرده بود. دوست داشت وقت بگذارد و برای یک بار هم که شده به هیچ چیز فکر کند. روی اولین صندلی نشست. کفشهایش را از پا درآورد و پاهایش را بی‌واسطه روی چمنهای مرطوب گذاشت.

این کتاب به تعداد ماه‌های سال دارای فصل است و هر کدام عنوانی دارند مانند "ماه سکوت دروغ"، "ماه پوزش از هدف"، "ماه سایه‌های بی‌خاصیت"، "ماه غوغا در تپش" و "ماه آینه‌ها".

پور رضائیان علاوه بر چندین نمایشنامه، رمان دیگری به نام "زیر آبشار موهایش" در کارنامه خود دارد که پیش از این به چاپ رسیده است.

کتاب "آنگاه مانند ماه" با شمارگان 3300 نسخه در 324 صفحه و به قیمت 6200 تومان منتشر شده است.

