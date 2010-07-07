نویسندگان و شاعران ایرانی به کشور برگشتند/ تشریح جزئیات سفر به ترکمنستان

عرفان نظرآهاری نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح سفر 8 روزه 10 نفر از شاعران ونویسندگان ایرانی به کشور ترکمنستان و بازدید از مراکز فرهنگی این کشور پرداخت.

به گفته وی در ابراهیم حسن بیگی، رضا امیرخانی، مصطفی محدثی خراسانی، محمود اکرامی فر، محمدرضا بایرامی، منصوره نیکوگفتار، لاله جعفری و زهرا موسوی حضور داشتند.

نویسنده "با گچ نور روی تخت سیاه جهان بنویس" بیان داشت: این سفر به دعوت کشور ترکمنستان و به همت رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور انجام شد.

نظرآهاری اضافه کرد: چند سال قبل گروهی از نویسندگان ایرانی به مناسبت هفته ادبیات معاصر ایران به کشور ترکمنستان سفر کردند که سال بعد از آن گروهی از نویسندگان ترکمن به ایران آمدند و این دومین سفر گروه ایرانی به کشور ترکمنستان بود.



این شاعر و نویسنده اهمیت سفر به ترکمنستان را از آن جهت دانست که این کشور سرزمینی است که مشترکات فرهنگی بسیاری با ایران دارد و بخشی از ایران بزرگ باستان و خراسان دیروز محسوب می شود.

وی درباره دیدارها و بازدیدهای گروه ایرانی در ترکمنستان اظهار داشت: گروه نویسندگان و شاعران ایرانی بسیاری از شهرهایی را که در ادبیات فارسی به کرات نامشان آمده و اتفاقات بزرگی در آن رخ داده است، دیدند.

وی از سفر دو روزه به شهر باستانی مرو سخن گفت و افزود: در ابتدای این سفر به شهر "میهنه" زادگاه ابوسعید ابوالخیر از بزرگترین عرفای ایران و مکتب خراسان رفتیم که مزارش هم آنجاست.

نظرآهاری ادامه داد: بعد از آن به شهر "کاکا" رفتیم که مورد استقبال شیخ شیعه این شهر سنی نشین قرار گرفتیم و پس از آن به شهر جدید ماری رفتیم که در آنجا نیز مورد استقبال کنسولگری ایران واقع شدیم.

این نویسنده و شاعرکودک و نوجوان عنوان کرد: در بازدید از شهر باستانی "مرو" از اماکن تاریخی و فرهنگی این شهر همچون "قلعه ساسانی ها، "مقبره سلطان سنجر"، "مزار ابن زید"، "قدمگاه امام رضا(ع)" و آرامگاه دو تن از صحابه رسول گرامی که برای اولین بار اسلام را به آن سرزمین بردند و همچون مقبره ابویعقوب همدانی بازدید کردیم.

به گفته عرفان نظرآهاری هیئت ایرانی اعزامی به ترکمنستان از موزه شهر "مارغوش" و شهر باستانی "ابیورد" که زادگاه نادرشاه افشار است هم نیز دیدن کردند.

نظرآهاری درباره برنامه های هیئت ادبی اعزامی ایران به ترکمنستان در شهر عشق آباد نیز گفت: در پایتخت ترکمنستان با فارسی آموزان در رایزنی ایران ، اعضای آکادمی علوم ترکمنستان، استادان زبان و ادبیات دانشگاه مختوم قلی ، استادان و دانشجویان دانشگاه آزادی، معاون وزیر فرهنگ ترکمنستان و دانشجویان استادان زبان فارسی دیدار و گفتگو داشتیم . شب شعری هم با حضور خانواده های ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان برگزار شد.

دیدار از موزه های ملی شهر عشق آباد، مساجد و بازارهای قدیمی این شهر از دیگر برنامه های کاروان فرهنگی ایران بوده است.

نظرآهاری با اشاره به اینکه این سفر به صورت زمینی صورت گرفته ، عنوان کرد: این موضوع سبب شد تغییرات را ذره ذره احساس کنیم و برای ما سفر به ترکمنستان فقط یک سفر فرهنگی و ادبی نبود بلکه سفری طریقی و سلوکی هم بود.

وی تصریح کرد: از آنجا که ادبیات زبان گفتگو و رابطه است به نظر ما این دیدارها می تواند راهی برای دوستی ما با کشورهای همسایه باشد.



