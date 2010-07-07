افزایش 53 درصدی درآمدهای مصوب آذربایجان شرقی در سال 89

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک با استاندار آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از وضعیت درآمدی استان گفت: درآمدهای مصوب استان در سال 89 حدود چهار هزار و 640 میلیارد ریال نسبت به سال گذشته 53درصد و نسبت به سال 87حدود 97درصد افزایش داشته است.

وی کل درآمدهای استان در سال 88 را اعم از درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی حدود 688میلیارد تومان 35درصد رشد داشته است که 90درصد این رقم از درآمدهای مالیاتی و 10درصد مابقی از درآمدهای غیرمالیاتی بوده است.

حسینی همچنین پیش بینی درآمدهای سه ماهه اول سال 89 را 231میلیارد تومان عنوان کرد که 365درآمد محقق شده میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: این آمار نسبت به مصوب سال 88 حدود 58درصد افزایش داشته است.

در ادامه جلسه، رسول رسولی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز گفت: اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتی تاثیر مثبتی بر توسعه شهرستانهای استان خواهد داشت.

رسولی با تاکید بر این نکته که تمامی درآمدهای حاصل از جمع آوری مالیات صرف رسیدگی به همان استان می شود اظهار داشت: عوارض و مالیاتهای اخذ شده مستقیما به حساب وزارت کشور واریز شده و پس از برنامه ریزی و نیازسنجی برای تامین اعتبارات استان به حساب 59شهرداری استان واریز شده است.

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی در سراسر کشور گفت: استان آذربایجان شرقی یکی از استانهای پیشرو در سراسر کشور است که سیستم مالیاتی بطور مکانیزه در تبریز و دیگر شهرستانهای این استان عملی می شود.

رسولی خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن این طرح آذربایجان شرقی به عنوان اولین استان به سیستم جامع مالیاتی خواهد پیوست.

وی ادامه داد: همچنین با جمع آوری اطلاعات مالیاتی کشور و مستند سازی پرونده های مالیاتی قادر خواهیم بود عدالت مالیاتی را به شکل کامل و کافی اجرایی کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: طرح جمع آوری اظهارنامه های مالیاتی در سراسر استان آغاز شده و امسال برای نخستین بار اظهارنامه های اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت الکترونیکی دریافت می شود.

رسولی همچنین با اشاره به همکاریهای مردم در مشارکت توسعه و عمران کشور ادامه داد: این اظهار نامه ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دو هزار و 650 میلیارد ریال درآمد مالیاتی برای سال 88 این استان پیش بینی شده بود ، اعلام کرد: با افزایش مشارکت مردمی در تامین هزینه های عمومی ، سه هزار و 800 میلیارد ریال درآمد مالیاتی وصول و به حسابهای خزانه واریز شد .

وی آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی را پایان تیر اعلام کرد و گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه هزینه های جاری باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود .