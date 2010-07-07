ارسال 230 اثر به جشنواره هنرهای تجسمی "پرواز" در لرستان

شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با بیان اینخه این جشنواره از سوی واحد تجسمی حوزه هنری لرستان برگزار می شود، اظهار داشت: در مدت زمان ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره در مجموع 230 اثر در زمینه های مختلف هنری شامل طراحی، نقاشی، تصویرسازی، پوستر و حجم به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

وی ادامه داد: آثار ارسال شده از سوی هنرمندانی از استانهای همدان، مرکزی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و لرستان به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

رئیس حوزه هنری استان لرستان با تشریح اهداف برگزاری این جشنواره، یادآور شد: پرواز و مضامین مرتبط با آن مانند معنویت، کمال، ایثار، شهادت، هنر، اندیشه و عروج و ... از جمله موضوعات آثار هنری این جشنواره می باشد.

نعمتی نیا خاطر نشان کرد: در حاشیه برگزاری دومین جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی "پرواز" کارگاه تخصصی با حضور دکتر جعفری استاد دانشگاه هنر تهران و هنرمندان رشته تجسمی برگزار خواهد شد .

وی ادامه داد: آشنایی بیشتر هنرمندان با مباحث هنری و کسب تجربه در جهت ارتقاء سطح کیفی فعالیت های هنری از جمله اهداف برگزاری این کارگاه است.