سال سختی پیش رو داریم/ درآمد فصل گذشته لیگ برتر 12 میلیارد تومان بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد نبی در مراسم قرعه کشی دهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور اظهار داشت: سال پیش تقویم اولیه رقابتهای لیگ برتر تنها برای یک نیم فصل تنظیم شد اما این برای نخستین بار است که تقویم تثبیت شده در برگیرنده برنامههای یک فصل کامل است.
وی ادامه داد: دیگر آنکه تقویم امسال با تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بینالمللی این رشته تطابق داده شده است.
دبیرکل فدراسیون فوتبال با تاکید براینکه تنظیم تقویم یک ساله لیگ برتر کار سنگینی بود که توسط سازمان لیگ انجام شد، خاطرنشان کرد: عزیز الله محمدی (رئیس سازمان لیگ) در این زمینه جلسات مختلف و زیادی با مسئولان تیمهای باشگاهی برگزار کرد تا در تصویب برنامهها هماهنگ با آنها پیش برود.
نبی ضمن یادآوری اینکه فشردگی مسابقات داخلی و خارجی سال سختی را پیش روی تیمها و باشگاهها قرار داده است، تصریح کرد: کنار آمدن با چنین شرایطی نیازمند تعامل باشگاههاست.
وی تاکید کرد: طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، سازمان لیگ باید یک شرکت تجاری تاسیس کند تا تمام امور مربوط به باشگاهها از نظر درآمدزایی زیر نظر این شرکت انجام شود. البته در عین حال سازمان لیگ هم باید نظارت عالی بر باشگاهها داشته باشد.
دبیر کل فدراسیون فوتبال با اعلام اینکه فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر بیش از 12 میلیارد تومان درآمد داشت که طبق آئین نامه سازمان لیگ میان باشگاهها توزیع شد، ابراز امیدواری کرد که امسال افزایش این رقم را شاهد باشیم.
نبی در خاتمه تاکید کرد: باشگاهها نباید به فکر ابقا باشد. بهتر است توجه بیشتری به تیمهای پایه داشته باشند.
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