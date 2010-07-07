سال سختی پیش رو داریم/ درآمد فصل گذشته لیگ برتر 12 میلیارد تومان بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد نبی در مراسم قرعه کشی دهمین دوره رقابت‏‎های فوتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور اظهار داشت: سال پیش تقویم اولیه رقابت‏های لیگ برتر تنها برای یک نیم فصل تنظیم شد اما این برای نخستین بار است که تقویم تثبیت شده در برگیرنده برنامه‏های یک فصل کامل است.

وی ادامه داد: دیگر آنکه تقویم امسال با تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین‏المللی این رشته تطابق داده شده است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با تاکید براینکه تنظیم تقویم یک ساله لیگ برتر کار سنگینی بود که توسط سازمان لیگ انجام شد، خاطرنشان کرد: عزیز الله محمدی (رئیس سازمان لیگ) در این زمینه جلسات مختلف و زیادی با مسئولان تیم‏های باشگاهی برگزار کرد تا در تصویب برنامه‎ها هماهنگ با آنها پیش برود.

نبی ضمن یادآوری اینکه فشردگی مسابقات داخلی و خارجی سال سختی را پیش روی تیم‏ها و باشگاه‎ها قرار داده است، تصریح کرد: کنار آمدن با چنین شرایطی نیازمند تعامل باشگاه‎هاست.

وی تاکید کرد: طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، سازمان لیگ باید یک شرکت تجاری تاسیس کند تا تمام امور مربوط به باشگاه‏ها از نظر درآمدزایی زیر نظر این شرکت انجام شود. البته در عین حال سازمان لیگ هم باید نظارت عالی بر باشگاه‌ها داشته باشد.

دبیر کل فدراسیون فوتبال با اعلام اینکه فصل گذشته رقابت‏های لیگ برتر بیش از 12 میلیارد تومان درآمد داشت که طبق آئین نامه سازمان لیگ میان باشگاه‎ها توزیع شد، ابراز امیدواری کرد که امسال افزایش این رقم را شاهد باشیم.

نبی در خاتمه تاکید کرد: باشگاه‎ها نباید به فکر ابقا باشد. بهتر است توجه بیشتری به تیم‎های پایه داشته باشند.