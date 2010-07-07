همایش ملی مهدویت در چالوس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه غرب استان در چالوس افزود:‌ این همایش با حضور هزار شخصیت برجسته کشوری، استانی و شهرستانی از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، مسئول مرکز تخصصی طلاب و دانشگاهیان همزمان با اعیاد شعبانیه در دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی از توزیع 313 سبد کالا به تعداد اصحاب اولیه امام زمان (عج) همزمان با برگزاری این همایش خبر داد و بیان داشت:‌ این اقلام شامل بسته های تبلیغی مربوط به موضوع مهدویت بین افراد مستمند و نیازمند توزیع می شود.

راشدی اضافه کرد: تالیف و تدوین سه کتاب متناسب با حوزه مهدویت، فلسفه انتظار، شبهات مهدویت همراه با پاسخ و مأخذشناسی مهدویت با معرفی یک‌‌هزار عنوان کتاب برای اشاعه هرچه بیشتر فرهنگ مهدویت در جامعه تهیه شده است.

وی تأکید کرد: باید برای جلوگیری از اشاعه فرهنگ‌های نادرست، ترویج خرافه‌پرستی و بدعت‌ها و مبارزه با دشمنان مهدویت برنامه‌ریزی‌های اساسی صورت گیرد و با برگزاری این همایش سعی شده به این مهم دست یابیم

وی همگانی کردن فرهنگ مهدویت را از اهداف اصلی برگزاری این همایش برشمرد و اظهار داشت: نماز انتظار، شعر انتظار، قرآن انتظار، ‌انتظار ظهور آفتاب و جشن بزرگ انتظار از جمله برنامه های محوری این همایش است.

امام جمعه چالوس ارائه 100 مقاله به دبیرخانه همایش، برگزاری نمایشگاه مهدویت، ‌تجلیل از خادمان مهدویت و قرائت دعای ندبه را از دیگر برنامه های این همایش عنوان و اضافه کرد: در مراحل پایانی این همایش، ‌نشست تخصصی روحانیون تحت عنوان آسیب‌شناسی، شبهه ‌شناسی و نقد فیلم های مهدویت برگزار می شود.