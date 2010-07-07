نام حسنعلی علیپور بر تارک تعلیم و تربیت کشور خواهد درخشید

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اردبیل در پیام تسلیتی در گذشت خیر مدرسه ساز اردبیلی حسنعلی علیپور را به جامعه خیرین و فرهنگیان کشور تسلیت گفتند.

در این پیام آمده است: زنده یاد حسنعلی علیپور خیر مدرسه ساز و بانی هفتاد دو مدرسه، مزین به نام تابناک شهیدان کربلا سلام ا... علیهم، به لقاء معبود شتافت و با دلی زنده به عشق در جریده دانش و معرفت این مرز و بوم ماندگار شد.

این پیام افزوده است: صرف تمامت اندوخته یک عمر سعی و تلاش، با گشاده دستی مثال زدنی در باقیات صالحات، خاصه در بنای مدارس که نقطه آغاز عزیمت به ساحت نورانی علم و ایمان است، هنر مردانی است که با عمق وجود در این باورند که توشه ابدیت از پس نخواهد آمد جز آنکه خود از پیش فرستنده همانان که مخاطب بیان مشعشع وحی اند که «و ما تقدموا لانفسکم من خیرتجدوه عندالله».

در ادامه این پیام متذکر شده است: بی شک روح والای آن راد مرد عرصه نیکوکاری در کالبد هزاران دانش پژوه حیاتی جاودانه خواهد یافت و نام نیک و آوازه طبع منیع و همت بلندش بر تارک تعلیم و تربیت این ملک خواهد درخشید.

در پایان این پیام تسلیت نیز خاطر نشان شده است: اینجانبان با مباهات به انتساب ایشان به خطه خیر خیز اردبیل و با امید به دوام راه سراسر اندرز و عبرت وی توسط مردان و زنان ژرف ایمان این سامان، فقدان اندوه بار آن قهرمان میدان سخا و ایثار را به عموم بازماندگان، بویژه همسر مکرمه ایشان و جامعه خیرین و فرهنگیان ایران سرافراز تسلیت عرض نموده، علو درجات و حشر آن مرحوم را با ابرار و صالحان مسألت می داریم.