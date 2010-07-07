سرمایه گذاری هزار میلیارد ریالی در بخش گردشگری ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر در کلیبر، ارسلان فتحی پور ظهر چهارشنبه در بازدید از منطقه نمونه گردشگری علی آباد هوراند افزود: این مبلغ با سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری در کلیبر، هوراند و خداآفرین. ایجاد تله کابین، پارک ابی، دهکده های توریستی و کمپینگ های گردشگری هزینه می شود .

فتحی پور تصریح کرد: برای احداث زیرساخت های منطقه نمونه گردشگری هوراند که از مصوبه های سفر سوم ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی است امسال دو میلیارد ریال هزینه می شود .

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به تصویب مناطق نمونه گردشگری قلعه دره سی کلیبر، علی آباد هوراند، فندقلوی اهر، کرانه رود ارس خداآفرین، آبگرم متعلق از سازمان میراث فرهنگی خواست با بسیج امکانات و اختصاص اعتبارات لازم در شناسنامه دار کردن این مناطق و تمهیدات جانبی در جهت رونق این مناطق اقدام جدی به عمل آورد .

فتحی پور گفت: علیرغم اینکه منطقه هوراند به آبش احمد، خداآفرین در کمربند گردشگری منطقه ارسباران واقع شده و سالانه پذیرای هزاران گردشگر می باشد که متأسفانه به علت فقدان راه مناسب که هم اکنون بصورت راههای روستایی است. جوابگوی ترافیک جاده ای و امنیت جانی گردشگران نیست .

وی از مسئولان ذیربط خواست در جهت رضایتمندی مردم منطقه و رونق گردشگری که ارتباطات یکی از زیرساختهای اصلی این صنعت است جاده های اهر- هوراند و اهر – آبش احمد به جاده اصلی تبدیل نمایند .

ارسباران با محیط زیست و حیات وحش کم نظیر خود قابلیت بالائی برای توسعه گردشگری دارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حمایت مجلس و کمیسیون اقتصادی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در منطقه ارسباران خبر داد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری در تمام کشور با تاکید فراوان روبه‌روست اما با توجه به بکر بودن و ظرفیت‌های بالای منطقه ارسباران، از کسانی که برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند، به شکل ویژه‌ای حمایت به عمل خواهد آمد .

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس یکی از موثرترین و کارآمد‌ترین ابزارهای توسعه پایدار در مناطقی مانند ارسباران را توجه جدی‌تر به مقوله گردشگری و صنعت توریسم عنوان کرد و اظهار داشت: توسعه پایدار در دنیای امروز راه‌های جدیدی را طلب می‌کند و صنعت گردشگری با اینکه در دنیا از سابقه طولانی برخوردار است، ولی هنوز در کشور ما نوپا و در حال رشد محسوب می‌شود و جای کار بسیار دارد .

به گفته فتحی‌پور، وجود گونه‌های منحصر به فرد گیاهی و جانوری در منطقه ارسباران، این منطقه را به جاذبه بی‌مثالی برای علاقه‌مندان به طبیعت تبدیل کرده است و در صورت وجود برخی امکانات و زیرساخت‌های گردشگری، ضمن حفظ سلامت و بقای طبیعی منطقه و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، شاهد حضور تعداد بیشتری از گردشگران علاقه‌مند در این منطقه خواهیم بود .

وی افزود: سرمایه‌گذاری در چنین منطقه‌ای که دارای پتانسیل‌های فراوان طبیعی و انسانی است، به طور قطع سودآور نیز خواهد بود و در بلند مدت باعث آشنایی مردم سایر مناطق کشور و دیگر نقاط جهان با جاذبه‌های خدادادی ارسباران خواهد شد .

فتحی‌پور از همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های نقاط مختلف استان از جمله ارسباران تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد این اقدامات در آینده نه چندان دور به معرفی و توسعه استان و کشور عزیزمان منتهی شود .