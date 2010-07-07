رشد 37 درصدی حضور اساتید دانشگاه تبریز در مجامع علمی بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر سید محمد تقی علوی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شورای پژوهشی دانشگاه تبریز در سه ماهه نخست امسال با درخواست حضور 70 تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در 30 کشور اروپایی و آسیایی موافقت کرده است.

علوی تصریح کرد: بر این اساس اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در مجامع علمی کشورهای سوئد، اسلواکی، آلمان، استرالیا، ترکیه، یونان، فرانسه، ایتالیا، هلند، ژاپن، کانادا، سوئیس، مجارستان، اسپانیا، تایلند، آلبانی، آمریکا، روسیه، مالزی، پرتغال، چین، اطریش، نروژ، سنگاپور، اندونزی، هند، لهستان، بلژیک، صربستان و چک شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز با حضور خود در مجامع علمی بین المللی پبشرفتهای علمی کشور را به نمابش می گذارند، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران سبب شد تا محققان و متخصصان با خودباوری در جهت تامین نیازهای علمی گام بردارند.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به موفقیتهای دانشمندان کشورمان در عرصه های مختلف علمی به ویژه فناوریهای نوین، دانش هسته ای گفت: ایران از گذشته های دور مهد تمدن و علم بوده اما سیاستهای استکباری در قرون اخیر مانع توسعه کشور شده بود که با شکل گیری انقلاب اسلامی تحولی عمیق در تبادلات علمی و پژوهشی کشور رقم خورد و موفقیتهای علمی دانشگاه تبریز نمونه ای از این حرکتها به شمار می آید.

دکتر علوی با اشاره به ضرورت توسعه همکاریها بین اساتید دانشگاه های ایران با مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی گفت: حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در مجامع علمی خارج از کشور می تواند زمینه گسترش این همکاریها فراهم کرده و باید تلاش کنیم در این زمینه نیز کشورمان به جایگاه شایسته خود دست یابد.

به گفته وی همچنین در این مدت بیشترین ماموریت های تصویب شده در شورای پژوهشی دانشگاه تبریز در بین دانشکده ها، آموزشکده ها و مراکز پژوهشی این دانشگاه به ترتیب متعلق به اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی با 20 ماموریت علمی و دانشکده های دامپزشکی علوم ریاضی و فنی ومهندسی عمران هر کدام با هفت ماموریت بوده است.