کنسرت کلهر و نوربخش در تهران آری در تبریز نه

خواننده گروه موسیقی "همنوازان کلهر" با اعلام این خبر در خصوص جزئیات ممانعت از برگزاری کنسرت این گروه در تبریز به خبرنگار مهر گفت : حدود 15 روز پیش درخواست صدور مجوز برای برگزاری کنسرت در تاریخ اول مردادماه را به اداره کل ارشاد تبریز ارائه کردیم و پیش پرداخت رزرو سالن هم پرداخت شد. مسئولان هم قول مساعد برای همکاری با گروه دادند ولی متاسفانه مطلع شدیم که با درخواست مجوز برای برگزاری کنسرت موافقت نشده است و زمانی که دلیل را جویا شدیم گفتند که به هیچ گروه موسیقی برای برگزاری کنسرت مجوز داده نمی شود.

حمیدرضا نوربخش در ادامه صحبتهای خود به آمادگی گروه برای برگزاری کنسرت در تهران اشاره کرد و گفت : گروه مشغول تمرین قطعات هستند و قرار است قطعاتی بر اساس اشعاری از مولانا اجرا شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بلیتهای کنسرت رو به اتمام است گفت: مناسب بودن قیمت بلیتها یکی از دلایل اتمام بلیتهای این کنسرت است چرا که من خودم به عنوان یکی از اهالی موسیقی همیشه نسبت به بالا بودن هزینه ها معترض بودم . البته بالا بودن قیمت بلیتهای کنسرت به دلیل هزینه های جانبی کنسرت است چرا که علاوه بر اجاره بهای سالن سیستم صوت و نور هزینه جداگانه ای دارد و همین مسئله هزینه های برگزاری کنسرت را بالا می برد و برگزار کننده کنسرت هم ناچار است که بخشی از این هزینه ها را روی قیمت بلیت بکشد.

نوربخش در پایان افزود: به همین دلایلی که اشاره کردم به اتفاق کیهان کلهر تصمیم گرفتیم به منظور کاهش هزینه ها کنسرت را در تالار وحدت برگزار کنیم زیرا این تالار از جمله مکانهای فرهنگی و هنری وزارت ارشاد است که تخفیفهایی را برای برگزاری کنسرت قائل است ضمن اینکه فضای مناسبی نیز برای برگزاری کنسرت دارد از همین رو با همکاری بنیاد رودکی به قیمت مناسبی برای برگزاری این کنسرت توافق کردیم.

بلیتهای این کنسرت که از 23 تا 29 تیرماه (به غیر از 27 تیر) در تالار وحدت برگزار می شود از طریق اینترنت و مراکز فروش با قیمتهای 20، 25 و30 هزارتومان عرضه شده است.