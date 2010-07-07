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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۵

نخستین نمایشگاه عفاف و حجاب مازندران افتتاح شد

نخستین نمایشگاه عفاف و حجاب مازندران افتتاح شد

ساری - خبرگزای مهر: نخستین نمایشگاه عفاف و حجاب مازندران با عنوان نور و نجابت عصر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی در ساری گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی طرح‌ها و مدهای جدید پوشش اسلامی، حمایت از تولیدکنندگان لباس های اسلامی و مبارزه با فرهنگ غربی و ابتذال را از مهم‌ ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران در حاشیه آیین گشایش این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بخش پوشش اسلامی با چهل غرفه و200 نوع مدل مانتو برای سطوح مدارس، دانشگاه، ادارات و طرح‌های مختلفی که متناسب با ذائقه جوانان کشور و استان باشد در معرض دید علاقه‌مندان است..
 
وی عرضه انواع مقنعه، چادر با چهارده طرح مختلف و شال و روسری را در نمایشگاه عفاف و حجاب از موارد قابل توجه بازدیدکنندگان دانست و یادآور شد: در نمایشگاه عفاف و حجاب غرفه برش مقنعه برای افرادی که بخواهند انجام می‌شود.
 
زهرا شرف‌الدین خاطرنشان کرد: 45 تشکل غیردولتی، مؤسسه فرهنگی و تولیدی پوشاک و حدود 26 دستگاه اجرایی، همکاری مستقیمی در توانمند کردن نمایشگاه عفاف و حجاب فعالیت دارند.
 
وی ادامه داد: در ارائه محصولات فرهنگی و پوشاک از توانمندی‌های داخل و خارج از استان استفاده شد که تولید ‌کننده‌های استان‌های خراسان، تهران، قم و نیز کرج در این نمایشگاه غرفه دارند.
 
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه غرفه هایی نظیر رادیو نمایشگاه، غرفه روایت حجاب و عفاف در ادیان مختلف به همراه تصویر و راوی، غرفه دستاوردهای فمینیسم و متلاشی شدن خانواده و تحقیر زنان و کارگاه آموزشی عفاف و حجاب دایر شده است.
 
وی از برگزاری همایش تقدیر و تجلیل از تولید کنندگان و طراحان پوشش اسلامی در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و گفت: نظرسنجی از حضور مسئولان، مردم و انتظارات و سلیقه آنان برای چگونگی پوشش های اسلامی از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.
 
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به ا‌ینکه بخشی از نمایشگاه عفاف و حجاب به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص داده شده است بیان داشت: برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید کارهای فرهنگی انجام شود که در غرفه‌های فرهنگی این نمایشگاه راوی با به تصویر کشیدن حجاب‌ها در ادیان مختلف، سیر تاریخی عفاف و حجاب را برای بازدیدکننده‌ها تشریح می‌کند.
 
شرف‌الدین همچنین از راه اندازی غرفه پاسخگویی به شبهات در حاشیه نمایشگاه عفاف و حجاب مازندران خبر داد و افزود: این بخش با همکاری مبلغان حوزه های علمیه خواهران آماده پاسخگویی به سؤوالات بازدید کنندگان هستند.
 
نمایشگاه عفاف و حجاب مازندران همه روزه تا 22 تیرماه از ساعت 10 صبح تا 10 شب در مرکز نمایشگاهی سرسبز طبرستان جاده ساری نکاء آماده بازدید علاقه مندان است.
کد مطلب 1114208

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