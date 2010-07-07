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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

مصباحی مقدم خبر داد:

تغییرات چشمگیر در لایحه برنامه پنجم توسعه

تغییرات چشمگیر در لایحه برنامه پنجم توسعه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تغییرات چشمگیر در برنامه پنجم توسعه توسط مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص روند بررسی برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: مجلس با برنامه پنجم خیلی جدی و قوی برخورد کرده است و امیدواریم نتیجه نهایی کمیسیون تلفیق که به صحن می آید، قانون برنامه ای تلقی شود که بخشی از سند چشم انداز را تعقیب می کند.

وی افزود: دغدغه نمایندگان این است که قانون برنامه پنجم باید مطابق با سند چشم انداز باشد و 5 سال از آن دوره 20 ساله سند چشم انداز را پوشش دهد، تصور می کنم که مجلس در این زمینه کار خوبی را ارائه خواهد کرد.
 
مصباحی مقدم تاکید کرد: تغییرات صورت گرفته بر روی برنامه پنجم چشمگیر و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور است.
کد مطلب 1114209

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