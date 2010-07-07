تغییرات چشمگیر در لایحه برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص روند بررسی برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: مجلس با برنامه پنجم خیلی جدی و قوی برخورد کرده است و امیدواریم نتیجه نهایی کمیسیون تلفیق که به صحن می آید، قانون برنامه ای تلقی شود که بخشی از سند چشم انداز را تعقیب می کند.

وی افزود: دغدغه نمایندگان این است که قانون برنامه پنجم باید مطابق با سند چشم انداز باشد و 5 سال از آن دوره 20 ساله سند چشم انداز را پوشش دهد، تصور می کنم که مجلس در این زمینه کار خوبی را ارائه خواهد کرد.

مصباحی مقدم تاکید کرد: تغییرات صورت گرفته بر روی برنامه پنجم چشمگیر و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور است.