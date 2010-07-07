کنگره ملی شخصیت شناسی آیت الله صالحی مازندرانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضانژاد، مسئول کمیته اجرایی نخستین کنگره شخصیت شناسی آیت الله صالحی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بابل با اشاره به اعلام فراخوان عمومی مقاله نخستین کنگره ملی شخصیت شناسی آیت الله صالحی مازندرانی گفت: این کنگره به منظور تجلیل از مقام علمی ـ فقهی و معرفی ابعاد و زوایای گوناگون زندگی‌ معنوی این استاد برجسته حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

وی شرح حال، زندگی نامه و بررسی ابعاد شخصیتی و سیره اخلاقی و معنوی، تحلیل و بررسی نظریات مستحدثه در مسائل فقهی و اصولی، شیوه‌های الگو‌برداری نسل جوان از سیره علمی و عملی عالمان دین، تأثیر علمان منطقه به ویژه آیت الله صالحی مازندران در ولایت‌ مداری مردم، بازخوانی و تحلیل فعالیت های فرهنگی و سیاسی اجتماعی، شرح حال استادان برجسته و دانش آموختگان آیت الله صالحی مازندرانی و آیت الله صالحی مازندران درم نظر علما و دانشمندان معاصر و شاگردان را بخشی از مهم‌ترین محورهای فراخوان عمومی مقاله این کنگره عنوان کرد.

رضا‌نژاد روش‌های آموزشی و پژوهشی آیت الله صالحی مازندرانی، تأثیر‌پذیری آیت الله صالحی مازندرانی از استادان برجسته حوزه های علمیه شهرهای مقدس قم و مشهد، دیدگاه های آیت الله صالحی مازندرانی پیرامون انقلاب اسلامی، روش شناسی آیت الله صالحی مازندرانی در تبیین مباحث فقهی و اصولی، ولایت‌مداری در سیره علمی و عملی آیت الله صالحی مازندرانی، جایگاه و مراتب علمی و فقهی آیت الله صالحی مازندرانی و نیز ضرورت نکوداشت و گرامی‌داشت عالمان دین را از دیگر موضوعات فرخوان کنگره ملی شخصیت شناسی آیت الله صالحی مازندرانی بیان کرد..

مسئول کمیته اجرایی نخستین کنگره شخصیت شناسی آیت الله صالحی مازندرانی در ادامه از تجدید چاپ برخی آثار آیت الله صالحی مازندرانی از سوی دبیرخانه کنگره خبر داد و گفت: افزون بر این تمبر یادبود این استاد حوزه علمیه قم با همکاری اداره کل پست مازندران در روز کنگره رونمایی خواهد شد.

وی از نصب تندیس آیت الله صالحی مازندرانی در زادگاهش خبر داد و خاطر نشان کرد: مجموعه مصاحبه های صورت گرفته با مراجع تقلید، علما، اساتید برجسته حوزه علمیه قم و نیز شاگردان آیت الله صالحی مازندرانی از سوی کمیته علمی کنگره در حال تدوین و چاپ است.

رضا نژاد آخرین فرصت ارسال آثار به دبیرخانه کنگره را ابتدای آبان ماه امسال عنوان کرد و ادامه داد: علاقه‌مندان باید آثار خود را به دبیرخانه کمیته علمی کنگره به آدرس بابل، کمربندی غربی، چهار راه وحدت، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران ارسال و یا با شماره 3290752 ـ 0111‌ تماس حاصل کنند.

نخستین کنگره ملی شخصیت‌شناسی آیت الله صالحی مازندرانی هجده آبان ماه امسال در مازندران برگزار خواهد شد