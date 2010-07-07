ریالی از اعتبار سفر دوم دولت به پتروشیمی گلستان تخصیص نیافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، التفات کامیاب عصر چهارشنبه در حاشیه آئین تجلیل از صنعتگران نمونه گلستان افزود: کمبود منابع مالی و تخصیص نیافتن تسهیلات ارزی پتروشمی گلستان را زمین گیر کرده است.

وی اظهار داشت: بیش از 650 میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شد و با کمک استاندار و نماینده مجلس، 120 میلیارد ریال نیز از بازرگانی اخذ شد و با این اعتبار تخصیص یافته برخی زیرساختها در بخش ماشین آلات انجام شد.



وی خاطرنشان کرد: در آذرماه سال گذشته مصوبه ارزی این پروژه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویل شد و براساس آن باید تا پایان سالجاری جشن افتتاح این پروژه را برگزار کنیم ولی به دلیل عدم منابع مالی این پروژه به تاخیر افتاده است.



رئیس هئیت مدیره پتروشیمی گلستان بیان داشت: پروژه پتروشیمی در سال 85 در استان کلنگ زنی شد و در این طرح بیش از 95 هزار نفر پذیره نویسی کردند.



کامیاب عنوان کرد: در این مدت مجوزهای لازم از سازمانها و ادارات احذ شد و در بخش ریالی مهمترین مصوبه، استفاده از صندوق ذخیره ارزی است که به بانک ملی ابلاغ شد.

وی اظهار داشت: تاکنون در بخش اجرایی برق رسانی و آب رسانی از فاصله 10 کیلومتری با حفر دو حلقه چاه، عمیق انجام شد و جاده سازی ورودی سایت نیز صورت گرفته است.



شرکت پتروشیمی گلستان در تاریخ 22 فروردین 86 در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان گرگان با هدف تولید سالانه 677 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 73 هزار تن اوره با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پتروشیمی به ثبت رسید.



همچنین در تاریخ 23 آبان 86 قرارداد EPCC آن با شرکت مهندسی ایرانی همپا بسته شد که به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، متاسفانه قرارداد به طور رسمی موثر نشد و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت های ساختمانی، ‌قرارداد زودهنگام در تاریخ 28 آذر 86 با شرکت مهندسی همپا بسته شد.



لیسانس واحد اوره در تاریخ 20 بهمن 86 از شرکت استامی کربن هلند و لیسانس واحد آمونیاک در تاریخ 18 اسفند 86 از شرکت کازاله سوئیس خریداری شد.