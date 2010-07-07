112هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان استان مرکزی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بهنام نصراللهی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی تولید گندم استان در سال زراعی جاری 500هزار تن است که از این میزان حدود 430هزار تن به صورت مازاد برنیاز مصرف، توسط وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان خریداری و ذخیره سازی می شود.

وی گفت: 20 تا 30 هزار تن از گندمهای خریداری شده مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی برای ضد عفونی ، بوجاری و تحقیقات مختلف خریداری شده است.

وی افزود: در سال زراعی جاری همچنین 60هزار تن جو و دوهزار و 255تن کلزا نیز از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی ادامه داد: بر اساس توافق با سازمان مرکزی غله ایران، تشکیلات غله اراک، گندمهای مازاد بر نیاز کشاورزان با کیفیت استاندارد هر کیلو سه هزار و 300ریال و گندم های آسیب دیده با قیمت دو هزار و 700ریال باید خریداری و ذخیره سازی می شود.