روشنفكر و تعريفهايش ؛ در ضروت تعديل نگاه به روشنفكر

1

روشنفكر محصول و فرزند جهان جديد به حساب مي آيد. بدين روي عده زيادي بر اين نظرند كه بسياري از مولفه هاي مدرنيته بيشتر و بهتر از هر جا و هركس در چهره روشنفكر عيان است. اگر بدانيم كه مدرنيته، فرهنگي سنت ستيز است و خواهان انقلابهاي شگرف در انديشه و پيشه آدمي است ، بر استوانه نقد و عقل مدرن بنا شده و انسان محور و زندگي محور است مي توان بازخواني تعريف روشنفكر را با بازبيني مدرنيته و جهان جديد صورت داد. به معناي ديگر، ما قبل از جهان نوين، كمتر با اصطلاح روشنفكر رو به رو بوده ايم و هرچند مفاهيم و عناويني چون: حكيم ، پير فرزانه و پژوهشگر را داشته ايم ، ذهن و زبانمان به مفهوم چندگانه و ذومعنايي روشنفكر برنخورده بود. با اين همه، نكته مهمي را نمي توان ناديده گرفت ؛ اين كه تاريخ بشر - و به خصوص تاريخ انديشه بشر - همچنان كه تاريخ گسستها و انقطاعهاست ، تاريخ تداومها و پيوستگي ها هم به شمار مي رود . بسياري از تحولات مهم انديشه و زندگي آدمي چون مدرنيته گرچه انقطاعي از گذشته به حساب مي آيند فراوان از تحولات و تغييرات دنياي قبل از خود نسب مي برند. براي مثال، اگر ما قرون وسطايي را در غرب مشاهده نمي كرديم به طور حتم ريشه هاي مدرنيته شكل نگرفته و تحولي با اين عظمت حادث نشده بود. به مفهوم روشنفكري نيز بايد از اين دريچه نگريست . شكي نيست كه تاريخ بشر پر است از انديشه ورزان مشفق و دلسوزي كه درد انسان آنها را به حركت و تلاش واداشته است و برنامه و طرحي را دنبال كرده اند. روشنفكران به طور قطع و يقين از اين سرچشمه آب نوشيده اند و ما ضمن نگاه به نقاط افتراق آنها با اين گروه " انديشه ورزان دردمند" به نكات اشتراك نيز بايد توجه كنيم.



2



پوشيده نيست كه ما شاهد جغرافياهاي فرهنگي گوناگوني در جهان هستيم ؛ فرهنگهايي كه هريك مباني فكري - ارزشي خاص خود را دارند. اگر خواسته باشيم از مفهوم مهم موجود در فلسفه توماس كوهن استفاده كنيم مي توانيم بگوييم كه ما در جهاني فرهنگي با سرمشقها و پارادايمهاي مختلف زيست مي كنيم . واضح است كه تاكيد بر افتراقات فرهنگي، ادامه تعريفي عام و جهانشمول از روشنفكر را دشوار مي نمايد. بالاخره هر تعريفي - و از جمله تعريفي كه از روشنفكر مي شود - از مشخصه هاي بومي و فرهنگي نسب مي برد و از آن تاثير مي گيرد. با وجود اين دشواريها، مي توان بر تعاريفي عام از روشنفكر دست گذاشت. روشنفكر انديشه ورزي است كه اولا به عقل مدرن مجهز و مسلح است ، ثانيا موضوع انديشه خويش را جمع يا اجتماعاتي از انسانها قرار داده است و ثالثا نسبت به بقاي جامعه خويش، حساسيت و دغدغه فراواني به خرج مي دهد. بنابراين انديشه ورزي، انسان انديشي و دردمندي سه مشخصه بنيادين روشنفكري محسوب مي شوند ؛ مشخصه هاي لازمي كه البته لوازم كافي آنها را ضرورتهاي ديگر به وجود مي آورند.



با اين همه، وضعيت روشنفكري در كشورهاي جنوب و تعاريف و تعابير جانبي كه از آن وجود دارد در تفاوت با تعريف و وضعيت روشنفكر شمال است. هم اكنون مقولاتي كه روشنفكران جنوب بدان مي پردازند - و يا بايد بپردازند - به مباثي شبيه هستند كه روشنفكران انتهاي سده نوزدهم و ابتداي سده بيستم غربي بدانها توجه مي كردند. به تعبير يك روشنفكر ، با تسامح مي توان گفت كه اگر روشنفكران جنوب سعي خود را معطوف به اين نكته كرده اند كه تغيير از سنت به تجدد را با كمترين خطر ميسر كنند روشنفكران شمال بيشتر به اين مي انديشند كه حركت غرب از مدرنيته به پسا مدرن را ممكن سازند. اينها همه نشاندهنده آن است كه دادن تعريفي عام از روشنفكر بسي سخت است و جغرافياهاي متفاوت فرهنگي را بايد در نظر گرفت. به تعبير ديگر مقوله اي قابل تعريف است كه ماهيتي داشته باشد اما در مقولاتي كه تاريخ دارند و ما با تجليات گوناگون آنها مواجهيم بايد ضمن دادن تعريفي تقريبي يا به قول قدماي خودمان رسمهها ( نه حدها) ، تفاوتها و تمايزها را مدنظر داشت.



3

در ديار ما نيز روشنفكري موضوع مناقشه هاي بسياري بوده است. هم كارنامه روشنفكري و هم نگاهي كه روشنفكران به خود و قشر و جامعه شان داشته اند فراوان مورد توجه قرار گرفته است. البته كثيري از افراد كارنامه درخشاني را براي روشنفكران ما قايل نيستند و عده اي حتي آنها را از علل عقب ماندگي ما مي دانند. اما يك نكته اساسي را نمي توان ناديده گرفت : از بزرگترين و مهمترين مشكلات روشنفكر ايراني آن است كه تعريف درستي از خود - و به تبع تعريف درستي از روشنفكري و حتي انسان - ارايه نمي دهد. تاكنون قاعده بر اين بوده كه تصوير و تعريفي بس فربه از روشنفكر ارايه دهند و او را همرديف و همداستان بزرگترين پيامبران و حكيمان جهان بشري به حساب آورند.



شكي نيست كه انتظار و توقع از روشنفكر زياد است ؛ روشنفكر انساني خاص است كه نيازها و اهداف خاصي او را به پيش مي برند و به اعمالش رنگ و سو عطا مي كنند اما نمي توان ناديده گرفت كه روشنفكر هم انسان است و بنابراين با متوسط بودن عجين و همراه است. به معناي ديگر ، ما با طيفي از خصايص و ويژگي ها روبه رو هستيم كه هريك از انسانها - از جمله روشنفكران - بهره اي از آن مجموعه دارند . پس هنگامي كه به سراغ روشنفكران مي رويم به هيچ عنوان نمي توانيم و نبايد اين خصيصه متوسط بودن را ناديده بگيريم. اين البته نكته اي است كه روشنفكران ديارمان كمتر بدان توجه داشته اند و همين نكته تصويري بس كلان ، بزرگ و دست نايافتني از روشنفكر به وجود آورده كه كمتر كسي قادر است بدان نزديك شود . اين معضله ذهن و زبان كثيري از روشنفكران ايراني را به خود مشغول داشته است.



4

فيلسوفان وجودي به ما يادآوري كرده اند كه انسان موجودي است كه با هر تصوير از خود در ستيز است. به تعبيري ديگر، انسان تنها موجودي است كه با هر تعريفي از وي كه ارايه مي شود مخالفت و ستيز مي كند. تاريخ بشري به يك معنا محصول تعاريف و تصاوير گوناگوني است كه از انسان شده است. اتفاقا نقطه افتراق اديان هم اكثرا جايي است كه تعاريف مختلفي از انسان ارايه شده است. اينها همه نكته مهمي را به ما گوشزد مي كند ، اين كه با تصويري خاص به سراغ تعريف و كارنامه هر گروه انساني - كه روشنفكران البته از جمله آنها هستند - نرويم. ما با زمانها و مكانهاي بس متنوع روبه روييم كه با توجه به هريك از آنها مي توان روشنفكري را به بررسي نشست و نه آن كه به راويتها و تعاريف كلان پناه برد.

