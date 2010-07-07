تحقیق و تفحص از وزارت امورخارجه درباره اخذ غرامت جنگی از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیق و تفحص از وزارت امورخارجه با شش امضاء تقدیم هیئت رئیسه شده است.

بر اساس این گزارش، در متن این تحقیق و تفحص آمده است که با توجه به شناسایی عراق به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ تحمیلی به کشورمان از سوی دبیرکل وقت سازمان ملل متحد و لزوم پرداخت غرامت از طرف عراق به کشورمان، وزارت امور خارجه باید به عنوان مسئول پیگیری منافع ملی، اقدامات مناسب در جهت استیفای حقوق ملی را به عمل بیاورد.

در ادامه این تحقیق و تفحص با اشاره به اینکه وزارت امورخارجه در خصوص این امر اهمال نموده است، برای روشن شدن این موضوع، چهار محور به عنوان محورهای تحقیق و تفحص مطرح شده است.

ارزیابی دقیق میزان خسارت وارد شده به ایران در جنگ تحمیلی از طرف وزارت خارجه، اقدامات وزارت خارجه جهت گرفتن غرامت از طریق نهادهای بین المللی، مذاکرات وزارت خارجه با مسئولین کشور عراق در خصوص پرداخت غرامت جنگی و مذاکرات وزارت امور خارجه با سایر کشورها جهت اخذ غرامت از عراق به عنوان چهار محور پیشنهادی این تحقیق و تفحص مطرح است.

نمایندگان امضا کننده این تحقیق و تفحص شامل سیدرضا دستغیب نماینده شیراز، حسین هاشمیان نماینده رفسنجان، داریوش قنبری نماینده ایلام، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، شکور اکبرنژاد نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و سید فاضل موسوی نماینده خدابنده هستند.

چندی پیش برخی از نمایندگان عراقی اعلام کرده بودند، ایران به جای دریافت غرامت از عراق اکنون باید به ساخت عراق کمک کند.

به گزارش مهر، قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل درمورد آتش بس جنگ عراق و ایران در تیر1367(1987) صادر شد ، بر اساس آیین نامه اجرایی قطعنامه قرار شد کمیته ای در سازمان ملل تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شده و میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوقی بین المللی برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق پیش بینی شود که متأسفانه هیچگاه این صندوق تشکیل نشد و تنها یک بند از قطعنامه که تبادل اسرا بود اجرا گردید. با این حال پس از 10 سال در 18 آذر 1370 و با حمله عراق به کویت دبیرکل سازمان ملل، مجامع بین المللی و حتی کشورهای منطقه حامی صدام، اعلام کردند "متجاوز به کویت همان آغازگر جنگ با ایران است".