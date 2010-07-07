سه هزار میلیارد ریال به طرح آمایش صنعت اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد رضا پیشرو در مراسم تجلیل از صنعتگران و معدن کاران نمونه استان قزون که عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات سازمان صنایع و معادن قزوین برگزار شد، اظهار داشت: رشد صنعتی کشورمان در دو سال گذشته در بین کشورهای جهان در وضعیت مناسبی قرار گرفته و تا جایگاه 29 صعود کرده است که بیانگر تلاش مسئولان و سرمایه گذاران این بخش است.

وی افزود: از آنجا که اقتصاد کشورمان بانک محور است ما باید به علت محدودیت منابع بدنبال بازار سرمایه و بورس باشیم تا بتوانیم تسهیلات بیشتری را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

پیشرو انتقال منابع مالی شرکتها از تهران به مراکز استقرار واحدها را گامی در افزایش قدرت مالی بانکها دانست و گفت: واحدهایی که در استان قزوین هستند می توانند حسابهای بانکی خود را از تهران به استان منتقل کنند تا با افزایش بنیه مالی بانکها تسهیلات بیشتری به صاحبان صنایع پرداخت شود.

وی تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی را در حفظ سرمایه ها و ایجاد اشتغال ضروری خواند و افزود: طرحهای نیمه تمامی که توجیه اقتصادی داشته باشند و بتوانند وارد چرخه تولید شوند مشمول تسهیلات بانک صنعت و معدن قرار می گیرند و سایر طرحها هم اگر مطابق با نقشه راه اجرا شده و از مزیتهای استان باشد می توانند از تسهیلات بانک صنعت و معدن برخوردار شود.

پیشرو با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها نیز گفت: هر چند تحریم ها در برخی مواقع مشکل ساز می شود اما تجربه نشان داده است رشد و شکوفایی کشور در تحریمها سرعت بیشتری داشته و امیدواریم با بسته های حمایتی دولت و پیش بینی تزریق نقدینگی، تسهیلات بلند مدت، تسهیلات بدون سود و سایر راهکارهای اجرایی و حمایتی در این مورد نیز با موفقیت از مشکلات عبور کنیم.

در ادامه احمد عجم استاندار قزوین از فعالیت بیش از سه هزار واحد صنعتی در استان خبر داد و گفت: در استقرار واحدهای جدید شاخص هایی چون مصرف کم انرژی و آب و اشتغالزایی در استقرار واحدها در اولویت قرار دارد که خوشبختانه با قابیلتهای خوب استان میزان استقبال سرمایه گذاران در استان در حد بسیار خوبی است.

وی گفت: توسعه صنعت استان در سالهای آینده به 13 میلیون متر مکعب آب، 203 مگاوات برق و هشت هزار میلیارد متر مکعب گاز نیازمند است که با ایجاد زیر ساختها و برنامه ریزی درازمدت نسبت به تامین این نیازها اقدام خواهیم کرد.

استاندار قزوین کوتاه شدن مسیردسترسی به تسهیلات و امکانات را در حمایت از سرمایه گذار مهم ارزیابی کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت معطل مانده صنعت در استان و بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی و تقویت منابع مالی می توان روند توسعه صعت استان را شتاب بیشتری بخشید.

وی از اختصاص یک هزار و 200 میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی و نوسازی آنها خبر داد و خاطر نشان کرد: از مسئولان بانک صنعت و معدن انتظار داریم با رفع تنگناهای موجود در پرداخت تسهیلات شرایط راحت تری را فراهم کنند.