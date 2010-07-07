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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۳۱

بهره بالای بانکی موجب سرور واردکنندگان شده است

بهره بالای بانکی موجب سرور واردکنندگان شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن گلستان گفت: بهره 20 درصدی وام بانکی برای تولیدکنندگان کالاهای داخلی، اسباب جشن و سرور را برای واردکنندگان کالا فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سعید نجد احمدی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، خواستار کاهش نرخ بهره بانکی و اصلاخ قیمت نرخ ارز شد.

وی اظهار داشت: سال گذشته رکود در بازار کم و بیش وجود داشت و فشاری را بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
 
وی خاطرنشان کرد: در سال آینده پیش بینی می شود که با مشکلاتی برای طرح تحول اقتصادی روبرو هستیم و انتظار داریم که همراه با جذب یارانه های داخلی، یارانه های خارجی نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
 
نجد احمدی افزود: اجرای طرح تحول اقتصادی یک فرصت مناسب را پیش روی ما می گذارد و باید یارانه ها در بخش تولید افزایش یابد.
 
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن گلستان اظهار داشت: برخی مشکلاتی که در بخش صنعت و معدن با آن روبرو هستیم، اختیارش از دست ما خارج است.
 
وی عنوان کرد: در چنین مواقعی دولتها تلاش می کنند که هزینه ها را به هر ترتیب ممکن برای بخش صنعت و معدن کاهش دهند.
 
وی خواهان توجه ویژه مسئولان امر برای رفع مشکلات این بخش شد.
کد مطلب 1114241

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