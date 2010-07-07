بهره بالای بانکی موجب سرور واردکنندگان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سعید نجد احمدی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، خواستار کاهش نرخ بهره بانکی و اصلاخ قیمت نرخ ارز شد.

وی اظهار داشت: سال گذشته رکود در بازار کم و بیش وجود داشت و فشاری را بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال آینده پیش بینی می شود که با مشکلاتی برای طرح تحول اقتصادی روبرو هستیم و انتظار داریم که همراه با جذب یارانه های داخلی، یارانه های خارجی نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

نجد احمدی افزود: اجرای طرح تحول اقتصادی یک فرصت مناسب را پیش روی ما می گذارد و باید یارانه ها در بخش تولید افزایش یابد.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن گلستان اظهار داشت: برخی مشکلاتی که در بخش صنعت و معدن با آن روبرو هستیم، اختیارش از دست ما خارج است.

وی عنوان کرد: در چنین مواقعی دولتها تلاش می کنند که هزینه ها را به هر ترتیب ممکن برای بخش صنعت و معدن کاهش دهند.

وی خواهان توجه ویژه مسئولان امر برای رفع مشکلات این بخش شد.