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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۷

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ اعلام شد/ فرصت 15 روزه برای جابجایی بازیکنان

زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ اعلام شد/ فرصت 15 روزه برای جابجایی بازیکنان

تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ برتر از روز 21 آبان‌ماه سالجاری به مدت 15 روز می توانند نسبت به نقل و انتقالات بازیکنان در نیم فصل این رقابت‌ها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال در حاشیه برگزاری مراسم قرعه کشی دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با اعلام این خبر افزود: تیم‌های لیگ برتری در نیم فصل لیگ دهم می توانند از تاریخ 21 آبان ماه تا 5 آذرماه سالجاری اقدام به جذب بازیکنان مورد نیاز خود کنند.

در دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تعطیلات نیم فصل بین هفته‌های پانزدهم و شانزدهم و به مدت 19 روز خواهد بود. این تعطیلات از روز 19 آبان‌ماه آغاز می شود و در روز 7 آذرماه سالجاری به اتمام می رسد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال همچنین در مورد پایان زمان نقل و انتقالات لیگ دهم گفت: به دنبال هماهنگی با کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین المللی فوتبال تیم‌های لیگ برتری تا تاریخ 26 تیرماه 1389 فرصت دارند تا نسبت به جذب بازیکن خارجی اقدام کنند. زمان نقل و انتقالات برای بازیکنان داخلی نیز در روز 28 تیرماه سالجاری به اتمام می رسد.

دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در روز 5 مردادماه سالجاری آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1114243

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